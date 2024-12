[공식] '오징어게임2', 탑 발연기가 재 뿌렸지만…93개국 1위 쾌거

사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 시즌2가 93개국에서 1위를 달성했다. 탑의 연기력 논란은 연전히 진행형이다.29일 복수를 다짐하고 다시 돌아와 게임에 참가하는 ‘기훈’(이정재)과 그를 맞이하는 ‘프론트맨’(이병헌)의 치열한 대결, 그리고 다시 시작되는 진짜 게임을 담은 이야기 '오징어 게임' 시즌2가 넷플릭스 시리즈 부문 글로벌 TOP 10 1위(미국, 프랑스, 멕시코, 영국, 홍콩, 터키 등 총 93개국 전 세계 차트 1위)를 기록했다.'오징어 게임' 시즌2를 향한 전 세계적인 뜨거운 관심은, 작품이 엔터테인먼트를 넘어 하나의 문화적 현상으로 자리 잡았음을 보여준다. 특히, 욕망, 생존, 도덕성과 같은 인간 본질을 탐구하는 서사가 문화와 국가를 넘나들며 공감대를 형성하는 한편, 문화권마다 조금씩 독특한 해석과 공감을 얻는 인상적인 현상으로 이어지며 이목을 집중시킨다.유럽, 중동, 아프리카 지역의 시청자들은 '오징어 게임' 시즌2가 그리는 인간 군상과 사회적 메시지, 이를 극대화 시키는 잔혹한 스토리 전개에 주목하며 찬사를 보내고 있다. “<오징어 게임> 시즌2는 단순히 스릴러 그 이상의 의미를 담고 있다. 사회적 분열, 인물간의 불평등 등 다양한 사회적 문제를 다룬다. 이를 통해 드라마가 전달하는 도덕성과 교훈은 한국적 맥락 속에서 세계적으로 공감되는 스토리를 만들어낸다”(프랑스 매체 Le Figaro), “어둡고 잔인한 스토리텔링과 자본주의에 대한 비판적인 시선이 매혹적이다. ‘내가 그곳에 있으면 어떻게 행동했을까?’, ‘세상이 정말 이렇게 나쁜가’라는 질문을 계속해서 던진다”(독일어권 매체 RND DE), “황동혁 감독은 인간의 심리와, 우리가 자신과 타인에게 잔혹해지는 이유가 무엇인지 파헤친다” (스페인 매체 LA RAZÓN), “인간에 대한 절망감과 출구 없는 영웅주의를 크고 반복적으로 만들어내며 감정을 극대화시킨다”(이탈리아 매체 GQITALIA IT), “시즌1보다 더욱 충격적이고 날카롭게 현실을 비추다”(베네룩스권 매체 Bright)와 같은 리뷰는 현실을 곱씹게 만들어 자아 성찰을 불러일으키는 <오징어 게임> 시즌2만의 강렬한 메시지를 주목하게 만든다. 뿐만 아니라, “현재 볼 수 있는 가장 놀라운 쇼 중 하나, 다크한 전개와 독창적인 게임 요소가 돋보인다”라고 평가하며 5점 만점을 선사한 영국 매체 Games Radar와 “시즌1이 극도로 잔혹하고 충격적이었다면 안전벨트를 매는 것이 좋을 것. 시즌2는 더 피비린내가 나고, 액션과 드라마로 가득하며, 한층 더 긴장감을 자아낸다. 도저히 눈을 뗄 수 없다”고 전한 폴란드 매체 GAZETA의 평가는, 장르적 재미를 극대화한 <오징어 게임> 시즌2를 향한 시청자들의 폭발적인 반응을 알 수 있게 만든다.라틴 아메리카 지역에서는 스토리에 독특한 매력을 더하며 감정적 공감을 이끌어낸 캐릭터들에 대한 호평이 이어지고 있다. 브라질의 매체 Metrópoles와 아르헨티나의 매체 Micropsia, 칠레의 매체 La Cuarta는 “시즌2에서는 갈등이 확장되었지만 빌런을 인간적으로 묘사한다”(브라질 매체 Metrópoles), “참가자들의 다양한 입장, 그들의 선택과 강자에 대면하는 도전을 더 명확하게 보여준다”(아르헨티나 매체 Micropsia), “각 캐릭터의 인간적인 면모와 갈등을 심도 있게 묘사하며 관객의 감정적 공감을 이끌어냈다. 빌런 캐릭터를 포함한 새로운 등장인물의 심리적 사사가 시즌2과 차별화를 이루며 강렬한 인상을 남긴다”(칠레 매체 La Cuarta)라고 평해 단순한 선과 악의 구조를 넘어서 자본주의 앞에 갈등을 겪는 인간의 감정을 세밀하게 그려낸 <오징어 게임> 시즌2의 캐릭터 서사를 기대하게 만든다.'오징어 게임' 시즌2는 한국과 같은 지역에 위치한 아시아 태평양 시청자들에게 공감을 크게 이끌어내며 주목을 받고 있다. “인간의 본성에 대한 비판과 사회 밑바닥에 있는 약자들의 투쟁을 꿰뚫어 보며 묘사한다. 실패하면 목숨을 일고, 높은 성과를 위해 인간의 본성을 저버리는 잔혹함. <오징어 게임> 시즌2는 견딜 수 없는 고통과 슬픔을 엮어낸다”(대만 매체 Magazine), “우리는 끊임없이 더 많은 것을 추구하도록 꼭두각시처럼 조종당하고, 사람들이 실패하는 이유는 게으르거나 약하거나 어리석기 때문이라는 거짓말을 듣는다. 이는 쳇바퀴처럼 반복되고, 대중을 서로 대립하게 만들어 현 상태의 진정한 책임자를 적시하지 못하게 한다. <오징어 게임>의 뛰어난 점은 바로 여기에 있다. 치밀하게 제작된 강렬한 시리즈로서 기대할 수 있는 모든 것을 충족시키면서도, 그 주제적 기반은 시급한 사회 비판에 있다는 것이다”(호주 매체 The Nightly)와 같은 리뷰는 <오징어 게임> 시리즈 전반에 자리한 경쟁과 생존이라는 주제가 아시아 태평양 지역의 보편적인 문화적 정서와 맞물려 높은 공감대를 형성했음을 알 수 있게 한다. 뿐만 아니라, 아시아 지역 시청자들은 말레이시아 전통 놀이와 유사한 팽이치기 ‘가싱’, 비석치기 ‘바투 세렘반’ 경기 등을 발견하고 흥미를 느끼는 의견들이 다수 등장했으며,“이전 시즌을 뛰어넘는 드라마틱한 전개와 새로운 캐릭터의 등장으로 훌륭하게 업그레이드되어 신선한 이야기로 완성되었다”(일본 매체 GQJAPAN)와 같은 반응을 보내며 새로운 스토리와 캐릭터가 주는 신선함에도 주목했다.북미 지역의 시청자들은 시즌2에서 새롭게 느낄 수 있는 엔터테이닝한 요소에 열광적인 호평을 보내고 있다. 특히, 누구나 공감할 수 있는 보편적 시대상을 서바이벌 장르로 표현한 시즌1의 매력을, 시즌2에서 더욱 확장되고 깊어진 스토리로 탄생시켰다는 점이 시청자들의 긍정적인 반응을 이끌어 내고 있다. “더 잔혹하고, 더 확장되었으며, 전적으로 몰입감을 주는 이야기. 시즌3에 대한 기대감을 높인다”(미국 매체 Variety), “넷플릭스 역대 최고 인기 시리즈 <오징어 게임>의 세계를 확장하면서 더욱 잔혹하게 혼합시킨 스릴러” (미국 매체 The Verge), “<오징어 게임> 시즌2는 기존의 서바이벌 게임에 새로운 관점을 도입하며, 깊이감과 풍부함을 더했다”(미국 매체 VOGUE)와 같은 호평은 더 강렬하고 다이나믹한 스토리로 돌아온 <오징어 게임> 시즌2를 향한 전 세계 시청자들의 뜨거운 관심을 입증케한다. 또한, “<오징어 게임> 시즌2 인기가 시즌1 못지 않을 것” (미국 매체 Forbes)이라고 분석하며 시즌2에 대한 열광적인 반향에 주목했다.'오징어 게임' 시즌3는 2025년 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr