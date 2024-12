사진=마루기획 제공

그룹 고스트나인(GHOST9)이 크리스마스를 맞아 팬들에게 따뜻한 설렘을 전했다.고스트나인은 지난 25일 공식 SNS를 통해 두 번째 디지털 싱글 앨범 '서있을게(Down for you)'의 라이브 클립 영상을 공개했다.영상 속 고스트나인은 모던한 공간에 모여 편안하면서도 따스한 분위기를 연출했다. Genie TV '나미브'에서 고현정의 아들 역을 맡은 이진우가 곡의 도입부를 시작하며 감미로운 멜로디를 전달했고, 손준형과 최준성이 듀엣으로 곡을 이어받으며 화기애애한 모습을 보여줬다.멤버들은 차례로 "내 걸음에 발맞춰 걸어줘" "우린 네 곁에 너는 내 옆에 어때" "너의 곁에 서있을게" 등의 가사가 담긴 '서있을게(Down for you)'를 부르며 팬들을 향한 마음을 전했다. 또 뛰어난 가창력으로 부드럽고 따뜻한 감성을 자아낸 고스트나인의 시너지가 팬들에게 감동을 안겼다.'서있을게(Down for you)'는 리더 손준형이 처음 팬들을 마주했을 때의 감정을 떠올리면서 만든 팬송이다. 언제 어디서나 고스트나인을 사랑해 주고 응원해 주는 팬들을 향한 감사한 마음과 앞으로도 팬들 곁에 고스트나인이 항상 서 있겠다는 마음을 담았다.지난 6월 발매한 첫 번째 싱글 앨범 '째깍째깍(Awesome day)'에 이어 6개월 만에 팬들 곁으로 돌아온 고스트나인은 '서있을게(Down for you)'를 통해 크리스마스 선물을 안겨주며 팬들의 많은 사랑을 받고 있다.한편 고스트나인은 앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr