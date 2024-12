리사/ 사진 제공 = 소니뮤직엔터테인먼트코리아

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 솔로 아티스트로 본격적인 발돋움에 나선다.리사는 지난 23일부터 주요 음반 사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 'ALTER EGO(얼터 에고)'의 예약 판매를 시작했다.'ALTER EGO'는 총 각기 다른 콘셉트가 담긴 다섯 가지 버전의 포토북 앨범을 비롯해 쥬얼 케이스 1종, 바이닐 앨범 1종 등 총 일곱 가지 다양한 버전의 피지컬 앨범으로 발매를 앞두고 있다.앞서 신선한 콘셉트를 예고하는 티징 콘텐츠를 통해 'ALTER EGO' 발매를 공식화한 리사. 데뷔 이후 솔로로서 처음으로 발매하는 정규앨범인 만큼, 리사는 한층 성숙해진 음악 스펙트럼을 담아 글로벌 아티스트로서의 존재감을 보여줄 계획이다.리사는 라우드 컴퍼니(LLOUD Co.) 설립과 동시에 미국 소니뮤직 산하의 RCA 레코드와 파트너십을 체결, 올해 6월부터 'ROCKSTAR(락스타)'를 비롯해 'NEW WOMAN(뉴 우먼)', 'Moonlit Floor(문릿 플로어)'까지 총 세 장의 싱글을 공개하며 솔로 활동의 포문을 열었다.'ROCKSTAR'로는 미국 '빌보드 글로벌(미국 제외)(Billboard Global Excl. U.S.)' 1위, 빌보드 '글로벌 200' 위클리 차트 4위에 올랐고, 뮤직비디오 역시 유튜브 글로벌 위클리 뮤직비디오 차트와 한국 위클리 뮤직 비디오 차트 1위, 현재 조회수 2억 뷰 이상을 기록했다.'NEW WOMAN' 또한 'MTV 유럽 뮤직 어워즈 2024'에서 베스트 컬래버레이션과 비기스트 팬스를 수상하며 2관왕에 올랐을 뿐만 아니라, 'Moonlit Floor'로 스포티파이 글로벌 데일리 차트 9위 그리고 태국과 싱가포르, 말레이시아, 스위스 등 여러 국가에서 상위권을 차지하며 남다른 활약을 이어가는 중이다.이외에도 대규모 자선 공연 '글로벌 시티즌 페스티벌(Global Citizen Festival)'과 6년 만에 부활한 빅토리아 시크릿(Victoria's Secret) 패션쇼 등 전 세계적인 무대에 오르며 영향력을 달리하고 있는 리사는 HBO 오리지널 시리즈 'The White Lotus(더 화이트 로투스)' 시즌 3에 출연을 확정, 배우로도 팬들을 만날 준비에 한창이다.리사의 첫 정규앨범 'ALTER EGO'는 내년 2월 28일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr