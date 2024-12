'전역' 강승윤, 위너 리더의 품격 "송민호와 손잡고 인사하겠다" [전문]

그룹 위너 강승윤이 '부실 복무 논란'에 휩싸인 멤버 송민호를 품는 모습으로 리더의 품격을 보여줬다.강승윤은 20일 자필 편지를 통해 팬들에게 인사했다. 강승윤은 편지를 통해 "조금의 일상을 만끽한 뒤에 당분간은 빠른 컴백을 위하여 스케치를 포함한 24년 목표했던 10곡 정도를 완성하고 새로운 더 좋은 음악들을 작업하는 데에 열중할 계획입니다만 기다리실 여러분을 위해 좋은 기회가 있다면 마다하지 않고 얼굴 비출 수 있도록 노력하겠다"고 향후 계획을 밝혔다.이어 "기다려주셔서, 그리워해주셔서, 무엇보다도 사랑해 주셔서 너무너무 감사하다. 세상에 존재하는 모든 고마움이란 감정을 다 끌어다 바치고 싶을 정도로 고맙다. 잠깐이라도 얼굴 비추고 싶었지만 멤버들 없이 저 혼자 들뜨고 싶지 않은 저의 마음을 너그러이 이해해 주시길 바란다"며 "진우형 승훈이형 민호랑 손잡고 빠른 시일 내에 인사드릴게요"라고 인사했다.특히, 강승윤은 최근 부실 복무 논란에 휩싸인 송민호의 이름을 적고 함께 돌아올 것을 약속하며 리더의 품격을 보여줬다.앞서 한 매체는 송민호에 대해 부실 복무 의혹을 제기했다. 매체는 10차례 이상 송민호의 복무지인 마포주민편익시설 시설을 방문했지만 단 한 번도 송민호를 보지 못했다고. 또, 공익 근무자는 출근 기록을 수기로 표기하는데, 책임자가 송민호의 출근 기록을 조작을 사실상 묵인했다는 주장이다.이에 병무청과 경찰은 송민호의 부실 복무에 대한 조사에 들어간 상태다. 다만, 이날 기준 송민호가 소집 해제를 단 3일 앞둔 탓에 연장 복무 등에 대한 처분을 판단할 시간이 촉박한 상황이다.송민호는 지난해 3월 사회복무요원으로 군 대체 복무를 시작, 오는 23일 소집해제를 앞두고 있다.To . 우리 인서들무더운 여름 마음의 준비가 덜 된 채로 겪어보지 못한 삶에 대한 막연한 두려움과 치열했던 1막에 대한 시원섭섭함을 안고 여러분의 곁을 잠시 떠나던 그날이 아직도 생생합니다. 여러분도 그러셨을 거라 생각하지만 저 또한 여러분 앞에 이렇게 긴 시간 저를 못 보여드린 것이 처음이라 우리가 그 시간만큼 멀어지면 어쩌나 하는 걱정이 잊을만하면 찾아왔습니다. 하지만 군 생활 중에도 정해진 시간마다 매번 여러분들이 보내주는 마음들을 놓치지 않고 확인할 수 있었고 또 그로 인해 매일 안도하며 발전적인 군 생활에 열중할 수 있었어요. 위버스를 비롯한 위문편지, sns 등등 하루도 거르지 않는 그 꾸준한 응원이 없었다면 여러분들에게 보인 모습만큼 웃으며 버텨내지는 못했을 겁니다. 표현하진 않았지만 그 안에서 극한까지 내몰리는 경험들을 많이 마주하며 제 자신의 한계를 느낄 때마다 그것을 이겨내게 해준 하나의 빛은 오로지 당신들이었습니다. 여러분과 위너가 지금까지 헤쳐 나온 아픔들, 그것을 이겨냈던 그 경험들이 제 한계를 뛰어넘게 해주었던 것 같아요. 여러분 덕분에 행복한 군인이었어요. 여러분이 계셨기에 전우들에게 사랑받는 군인이었습니다. 여러 경험들을 통해서 벼려지고 한층 더 단단해진 제가 써 내려갈 새로운 이야기들이 여러분들 만큼이나 저도 기대가 됩니다. 조금의 일상을 만끽한 뒤에 당분간은 빠른 컴백을 위하여 스케치를 포함한 24년 목표했던 10곡 정도를 완성하고 새로운 더 좋은 음악들을 작업하는 데에 열중할 계획입니다만 기다리실 여러분을 위해 좋은 기회가 있다면 마다하지 않고 얼굴 비출 수 있도록 노력하겠습니다. 기다려주셔서, 그리워해주셔서, 무엇보다도 사랑해 주셔서 너무너무 감사합니다. 세상에 존재하는 모든 고마움이란 감정을 다 끌어다 바치고 싶을 정도로 고맙습니다! 잠깐이라도 얼굴 비추고 싶었지만 멤버들 없이 저 혼자 들뜨고 싶지 않은 저의 마음을 너그러이 이해해 주시길 바랍니다. 진우형 승훈이형 민호랑 손잡고 빠른 시일 내에 인사드릴게요! 꽃신 신겨줄게! 우리 인서 사랑한다 Eat well Sleep well Rest well! I Love you guys so muchFrom. 인서들의 제막근리 올림최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr