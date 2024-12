스트레이 키즈/ 사진 제공=JYP

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)의 새 앨범에 수록된 멤버들의 솔로곡 뮤직비디오가 전 세계 인기몰이 중이다.스트레이 키즈는 지난 13일 새로운 형식의 앨범 SKZHOP HIPTAPE(스키즈합 힙테이프) '合 (HOP)'(합)과 타이틀곡 'Walkin On Water'(워킨 온 워터)를 발매했다. 지난 16일부터는 신보에 수록된 총 8곡의 솔로 트랙 뮤직비디오를 순차 공개 중이다. 이 중 'Unfair (필릭스)'(언페어), 'HALLUCINATION (아이엔)'(할루시네이션), '그렇게, 천천히, 우리 (승민)' 등 지난 18일까지 공개된 총 세 편의 뮤직비디오가 19일 오전 기준 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위부터 3위를 장악했다. 특히 영상은 미국, 멕시코, 프랑스 등 각각 전 세계 20여 개의 지역 유튜브 인기 급상승 동영상에 랭크인하며 인기를 자랑했다.멤버들의 솔로 트랙 뮤직비디오는 앞서 공식 SNS 채널에 공개한 'UNVEIL : TRACK'(언베일 : 트랙) 콘텐츠부터 이목을 집중시켰다. 영상 속 아이엔은 짙은 감성과 반전 매력을 보여줬고, 승민은 청춘에게 따스한 위로를 건넸다. 필릭스는 섬세한 표현력으로 몰입감을 높이는 등 영상마다 멤버들의 개성이 가득 묻어나 그룹 매력을 확장시켰다. 세 곡 이외에도 공개될 멤버들의 솔로곡 'Railway (방찬)'(레일웨이), 'Youth (리노)'(유스), 'So Good (현진)'(소 굿), 'ULTRA (창빈)'(울트라), 'Hold my hand (한)'(홀드 마이 핸드) 뮤직비디오 본편에 관심이 모인다.새 앨범 '合 (HOP)'은 글로벌 호기록을 이어가고 있다. 발매 당일 음반 집계 사이트 한터차트 기준 142만 장 이상의 판매고를 올려 하루 만에 밀리언셀링을 이뤘고, 한터차트 주간 앨범 차트(12.09~12.15) 정상에 올랐다. 13일부터 14일 기준 월드와이드 및 유러피안 아이튠즈 앨범 차트 1위를 기록했고, 일본 최대 레코드숍인 타워레코드의 18일 자 데일리 세일즈 랭킹에서도 가장 높은 자리를 차지했다. 타이틀곡 'Walkin On Water'도 공개 당일부터 17일 오전까지 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 최정상을 유지했다.스트레이 키즈는 최근 '글로벌 탑 아티스트' 위상을 높이고 있다. 지난 12일(이하 현지시간) 개최된 '2024 빌보드 뮤직 어워즈'에서 톱 글로벌 K팝 아티스트 부문을 수상하며 2년 연속 해당 시상식 트로피를 차지했다. 미국 빌보드가 지난 13일 발표한 연간(Year-End) 차트에서는 톱 앨범 세일즈 부문에서 '樂-STAR'(락스타)가 국내 아티스트 중 최고 순위인 4위, 'ATE'(에이트) 9위에 올랐고 월드 앨범 1위와 2위, 월드 앨범 아티스트 1위, 톱 앨범 세일즈 아티스트 2위 등 다수의 차트 상위권에 이름을 올렸다.새 월드투어로도 활약을 이어간다. 오는 12월 21일에는 자카르타에서 'Stray Kids World Tour '(<도미네이트>) 일환 단독 공연을 개최하며, 2025년 1월 18일~19일 홍콩으로 나아간다. 내년 3월부터는 라틴 아메리카, 북미, 유럽 20개 지역의 초대형 스타디움에 입성해 '스타디움 아티스트' 기세를 뽐낸다. 매진과 회차 추가를 거듭하며 자체 최대 규모의 투어 반경을 넓혀가는 스트레이 키즈는 전 세계 32개 지역 총 48회 공연을 전개한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr