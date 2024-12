사진 제공 = 인피니트 컴퍼니

그룹 인피니트(INFINITE, 김성규, 장동우, 남우현, 이성열, 엘, 이성종)가 데뷔 15주년 투어의 화려한 포문을 열었다.인피니트는 지난 6일부터 8일까지 3일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 데뷔 15주년 콘서트 '리미티드 에디션(LIMITED EDITION)'을 개최하고 팬들과 만났다.공연 둘째, 셋째 날인 7일과 8일은 오프라인뿐만 아니라 공연장을 찾지 못한 국내외 팬들까지도 현장의 열기를 생생하게 느끼고 함께 즐길 수 있도록 글로벌 라이브 플랫폼 헬로라이브(hellolive)를 통해 온라인으로 생중계됐다.이날 웅장한 밴드 사운드를 뚫고 등장한 인피니트는 '라스트 로미오(Last Romeo)', '파라다이스 (Paradise)', '태풍 (The Eye)'을 연달아 선보이며 '리미티드 에디션'의 화려한 포문을 열었다. 흔들림 없는 완벽한 라이브와 파워풀한 퍼포먼스가 어우러진 무대로 시작부터 팬들의 혼을 쏙 빼놓았다.완전체의 포스 넘치는 자태로 팬들 앞에 선 인피니트는 "'무한대집회 Ⅳ' 이후 콘서트로 만나뵙게 돼 기분이 더 업된다"라며 활기찬 인사를 전했다. "15주년 콘서트인 만큼 저희의 자랑인 올 밴드 라이브와 함께한다. 한정판이라는 타이틀처럼 이번 공연에서만 볼 수 있는 무대들을 많이 준비했다"라고 덧붙이며 기대감을 높였다.이어 인피니트는 '인셉션(Inception)', '뉴 이모션스(New Emotions)', '백(Back)', '데스티니(Destiny)', '기도 (메텔의 슬픔)', '추격자', '왜 날', '마음으로.. (Voice Of My Heart)', '마주보며 서 있어', '캔 유 스마일(Can U Smile)', '그리움이 닿는 곳에', '에어(AIR)', '내꺼하자' '어메이징(Amazing)', '이보다 좋을 순 없다.', '커버 걸(Cover Girl)', '맨 인 러브(Man In Love (남자가 사랑할때))', '쉬즈 백(She's Back)', '낫띵스 오버(Nothing's Over)', '파인드 미(Find Me)' 등 15년 역사를 함께한 수많은 명곡들의 무대를 선보였다.멤버 각자의 매력을 듬뿍 담아낸 솔로 무대도 이어졌다. 김성규가 남우현의 솔로곡 '냉정과 열정 사이', 남우현이 김성규의 솔로곡 '컨트롤(Kontrol)', 이성열이 장동우의 솔로곡 'TGIF'를 바꿔 불렀고, 이성종이 '몬스터 타임', 엘이 '샷(Shot)', 장동우가 '트루 러브(True Love)'를 솔로 버전으로 꾸며 오직 '리미티드 에디션'에서만 볼 수 있는 특별한 무대를 완성했다.공연 중간 VCR에서는 인피니트의 15년 역사를 돌아보는 '인피니트 15년 치 압축 탐구' 영상이 재생돼 팬들을 더욱 열광하게 만들었다. 인피니트는 다양한 주제에 대해 1등이라고 생각하는 곡을 직접 꼽아보고, 서로에 대한 퀴즈를 맞히며 유쾌한 예능감을 뽐냈고, 인스피릿(인피니트 공식 팬클럽명)에게 보내는 영상 편지를 통해 감동을 안겼다.또한 인피니트는 "콘서트 준비 과정과 공연 실황을 리얼하게 담은 영화가 2025년에 개봉될 예정"이라고 밝혀 현장을 열광의 도가니로 만들었다.팬들의 열띤 앙코르 요청에 다시 무대에 오른 인피니트는 '뷰티풀(Beautiful)', '다시 돌아와', '줄리아(Julia)', '맡겨', '엔딩을 부탁해', '하얀 고백'을 추가로 열창하며 지치지 않는 에너지를 뽐냈다. 객석으로 향한 멤버들은 1층부터 3층까지 모든 구역을 빠짐없이 돌며 팬들의 손을 잡아주고, 즉석에서 사진을 찍어주는 등 따뜻한 팬서비스를 선사했다.'리미티드 에디션'의 막을 여는 서울 공연을 성황리에 마친 인피니트는 "내년 데뷔 15주년을 앞두고 올해가 가기 전에 콘서트를 하게 됐다. 한정판 콘서트인 만큼 많은 것을 준비했는데 좋아해 주셔서 감사하다. 저희를 보고 힘을 내고 추위를 이겨내셨으면 좋겠다"라고 소감을 전했다.이어 "15년 동안 항상 이 자리를 지켜주신 인스피릿에게 너무너무 감사드린다. 인스피릿이 있기에 우리가 무대에 설 수 있고, 앞으로 더 행복하게 만들어 드릴 테니 기대 부탁드린다"라고 오랜 시간 함께해준 팬들에 대한 애정 어린 마음을 덧붙였고, 울컥한 듯 다함께 눈물을 펑펑 쏟는 모습으로 뭉클함을 안겼다.무한 앙코르 요청이 쏟아지자 인피니트는 또 한 번 무대에 등장했고, 팬들은 다시 돌아온 인피니트를 위해 슬로건 이벤트와 더불어 하나 된 마음으로 카드섹션을 펼쳐 '인피니트 15주년 축하해'라는 문구를 완성하는 진풍경을 연출했다. 인피니트는 리앙코르 무대로 '플라워(Flower)', '시차', '커버 걸', '뷰티풀'을 추가로 열창하며 응원에 보답했다.끝으로 인피니트는 "새 앨범에 수록될 곡"이라는 코멘트와 더불어 미발매 신곡 '볼 수 있어'의 무대를 깜짝으로 선보여 현장을 발칵 뒤집었다. 무대가 끝난 후에는 내년 3월 인피니트의 컴백을 예고하는 VCR이 재생돼 또 한 번 팬들의 뜨거운 환호를 불러왔다.서울 공연을 성공적으로 마무리한 인피니트는 오는 21일과 22일 양일간 타이베이, 내년 1월 11일과 12일 마카오, 18일 인도네시아 자카르타, 2월 7일 싱가포르, 15일과 16일 양일간 일본 요코하마, 22일 말레이시아 쿠알라룸푸르, 3월 1일 홍콩에서 '리미티드 에디션' 투어를 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr