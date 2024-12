사진=피프티피프티 'When You Say My Name' 공식 MV 티저 갈무리

사진 제공=어트랙트

그룹 피프티피프티가 겨울 추위를 녹일 시즌송을 선보인다.피프티피프티(FIFTY FIFTY)는 9일 오후 1시 디지털 싱글 'Winter Glow'(윈터 글로우)를 발매한다.이번 싱글은 새롭게 5인조 재편 이후 지난 9월 처음 선보인 미니앨범 'Love Tune'(러브 튠) 이후 3개월 만의 신곡이자, 첫 겨울 시즌송으로 피프티피프티만의 겨울 감성을 담아냈다.타이틀곡 'When You Say My Name'(웬 유 세이 마이 네임)은 멤버들의 매력적인 음색과 짙은 감성이 돋보이는 북유럽풍 감성 발라드곡이다. 함께 눈 덮인 고요한 밤거리를 거닐며 사랑하는 사람이 내 이름을 불러주는 것만으로 이 겨울이 따뜻해진다는 로맨틱한 가사가 인상적이다.음원과 함께 공개되는 'When You Say My Name' 뮤직비디오는 하얀 눈, 화려한 크리스마스 장식들과 함께 겨울을 보내고 있는 멤버들의 모습이 담겨 있는 등 따뜻하고 낭만적인 분위기를 그려냈다. 앞서 공개된 티저가 팬들의 기대감을 높였다.이번 신보에는 타이틀곡 외에도 크리스마스 분위기가 물씬 담겨 모두가 함께 즐길 수 있는 팝 스타일의 음악인 'Naughty or Nice'(너티 오어 나이스)까지 총 2곡이 수록됐다. 피프티피프티만의 색깔을 담아 표현한 겨울 분위기가 가득한 곡들로 이번 연말 리스너들을 사로잡을 전망이다.피프티피프티의 디지털 싱글 'Winter Glow'는 이날 오후 1시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr