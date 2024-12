가수 찰리 푸스/사진제공=라이브네이션

가수 찰리 푸스가 내한 공연 중 돌연 미발매 신곡을 발표했다.7일 오후 7시 찰리 푸스(Charlie Puth)는 고척 스카이돔에서 'Charlie Puth Presents 'Something New''(찰리 푸스 내한 공연 '썸띵 뉴')를 개최하고 국내 팬들과 만났다.찰리 푸스는 무대 중 "새로운 앨범을 제작 중인데 조금 들려드릴까. 프리뷰만 잠깐 들려드리겠다"라며 미발매 신곡을 잠시 재생했다. 곡 정보와 앨범 발매 시기 등 정보는 아직까지 알려진 바 없다. 신곡을 듣고 환호하는 팬들을 향해 그는 "들려드리고 싶은 게 많다. 조금은 참아야 한다"며 주 무대로 돌아가 다음 곡인 'Patient'(페이션트)로 공연을 이어 나갔다.한편, 찰리 푸스는 2015년 데뷔해 영화 '분노의 질주: 더 세븐' OST 'See You Again'(씨 유 어게인)을 통해 세계적 명성을 쌓기 시작했다. 그해 찰리 푸스는 해당 곡으로 빌보드 싱글 차트 '핫 100' 12주 1위를 기록했으며 그래미 어워즈 '올해의 노래' '최우수 팝 듀오, 그룹 퍼포먼스' 등 3개 부문에 후보로 올랐다.찰리 푸스는 2015년 데뷔 당시 처음 내한했으며, 이후 2016년과 2018년, 2023년 세 번의 내한 공연을 선보였다. 그는 7일 무대 이후 8일 오후 6시에도 내한 둘째 날 공연을 펼칠 예정이다. 주최 측에 따르면, 이날 공연에만 2만 5천명의 관객이 몰렸다. 8일 공연까지 합쳐 찰리 푸스는 5만명의 관객을 끌어모을 것으로 전망된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr