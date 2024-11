배우 고경표/사진제공 = 씨엘엔컴퍼니

배우 고경표가 올겨울 리스너들의 귀호강을 책임진다.씨엘엔컴퍼니에 따르면 고경표는 29일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 더블 싱글 앨범 '그리움에게...'를 발매했다.고경표의 이번 앨범은 총 두 곡으로 이루어진 더블 싱글이며, 앨범에는 'RIGHT AWAY(라이트 어웨이)'와 '그리움에게...'가 수록됐다.첫 번째 트랙 'RIGHT AWAY'는 자유롭게 살아가고 싶은 열망을 고경표가 직접 쓴 가사로 풀어낸 곡으로, 컨트리 사운드의 편곡이 인상적인 곡이다. 로코베리와 싱어송라이터 주은, 그룹 뉴진스의 밴드 마스터 Nois upgrader(노이즈 업그레이더)와 김창현 프로듀서가 의기투합했으며, 고경표만의 유니크한 보컬이 어우러져 깊은 몰입감을 선사한다.두 번째 트랙 '그리움에게...'는 돌아가신 어머니에 대한 고경표의 그리운 감정을 표현한 곡으로, 어머니를 향한 회환과 그리움을 담아 리스너들의 감성을 자극할 전망이다. 이번 곡은 'RIGHT AWAY'와 함께 로코베리와 싱어송라이터 주은, Nois upGrader, 김창현 프로듀서가 곡 작업에 참여해 높은 완성도를 기대케 한다.최근 발매된 '…사랑했잖아…' 리메이크 음원에 이어 더블 싱글 앨범으로 리스너를 찾는 고경표는 수록곡 두 곡 작사에 모두 참여, 자신만의 감성을 듬뿍 담은 곡으로 진심을 노래한다. 쌀쌀해진 날씨, 리스너 겨울 감성을 저격할 고경표의 신곡을 향해 뜨거운 관심이 모인다.한편, 고경표의 더블 싱글 앨범 '그리움에게…'는 각종 온라인 음원사이트를 통해 들을 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr