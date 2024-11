방탄소년단 제이홉/ 사진=텐아시아 사진 DB

사진=이현 친한친구 첫 방송 갈무리

가수 이현이 같은 소속사 후배인 방탄소년단 제이홉의 특급 지원 속 라디오 DJ 신고식을 성공적으로 마쳤다.MBC FM4U '친한친구 이현입니다'가 25일 밤 12시 첫 방송됐다. 이현이 데뷔 후 처음으로 자신의 이름을 내걸고 진행하는 라디오 프로그램이다. 방탄소년단 제이홉이 출격해 이현의 DJ 도전을 지원사격했다. 두 사람은 오랜 기간 인연을 이어온 각별한 사이로, 제이홉은 바쁜 일정 속에서도 이현을 위해 기꺼이 출연을 결정했다.이날 이현의 DJ 데뷔 축하 꽃다발을 들고 등장한 제이홉은 밝은 에너지로 1부 코너 '상암동 작업실'을 함께 이끌었다. 제이홉은 "이현의 첫 라디오 방송이라는 중요한 순간을 함께할 수 있어서 뜻깊다"라며 프로그램에 힘을 불어넣었다.이현은 진솔하고 유쾌한 진행으로 제이홉의 다양한 에피소드를 이끌어내는 능수능란한 DJ의 면모를 보였다. 연습생 시절 두 사람의 일화와 제이홉이 직접 설명하는 'HOPE ON THE STREET VOL.1' 타이틀곡 'NEURON (with 개코, 윤미래)'의 작업 배경, 향후 활동 계획은 '친한친구 이현입니다'에서만 들을 수 있는 특별한 이야기였다.이현은 "예전에 제이홉씨가 제 콘서트 게스트로 한 번 섰다. 그때 제이홉의 데뷔 전이었다"면서 "끝나고 제 차로 이동했다. 그렇게 고가의 차량은 아니었는데, 어린 제이홉씨의 마음에 되게 괜찮아 보였나 보다. '와 형, 차 진짜 좋아요' 하더라"고 과거 일화를 풀어놨다. 제이홉은 "그때는 모든 게 다 신기했고, 현이 형이라는 존재 자체도 신기했다. 콘서트 무대에 서는 것도 영광스럽고 신기했다"고 말햇다.제이홉의 응원에 긴장을 덜어낸 이현은 한 줄 가사와 더불어 신곡의 요모조모를 살피는 '오늘의 아이돌', 청취자의 최애곡을 소개하는 '내꺼 중에 최애곡', 내일을 응원하는 '내일, 내 일' 등의 코너까지 순조롭게 마무리했다.이현은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "청취자들과 진솔한 이야기를 나누다 보면 힐링 되는 두 시간을 만들 수 있으리라 믿는다"라며 "오래도록 사랑받는 디제이가 될 수 있도록 노력하겠다"라고 전했다. 이어 그는 "바쁜 와중에 첫 게스트로 나와준 제이홉에게 너무 고맙다는 말을 다시 한번 꼭 전하고 싶다"라고 덧붙였다.'친한친구 이현입니다'는 매주 월~목 밤 12시 MBC FM4U(수도권 91.9MHz)에서 방송된다. 이는 공식 홈페이지 및 MBC 라디오 애플리케이션 '미니(mini)'를 통해서도 청취할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr