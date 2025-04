사진=알비더블유, WM엔터테인먼트

오마이걸 아린이 칸 핑크 카펫을 밟는다.아린이 주연을 맡은 드라마 'S라인') 오는 24일부터 29일까지 개최되는 칸 국제 시리즈 페스티벌(Cannes International Series Festiva/이하 '칸 시리즈') 장편 경쟁 부문에 공식 초청을 받았다. 이에 아린은 주연배우로서 참석해 칸 시리즈의 핑크 카펫에 설 예정이다.동명의 웹툰을 원작으로 한 드라마 'S라인'은 시간, 장소와 관계없이 성적 관계를 맺은 사람들끼리 이어진 붉은 선, 일명 S라인이 사람들의 머리 위로 나타나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.극 중 아린은 태어날 때부터 S라인을 볼 수 있는 고등학생 '현흡' 역을 맡았으며, 외모부터 어두운 내면연기까지 전작들과는 180도 다른 연기 변신을 보여줄 것으로 기대를 모으고 있다.그동안 tvN 드라마 '환혼', 'O'PENing(오프닝) 2023 - 썸머, 러브머신 블루스', 영화 '매드 댄스 오피스', 드라마 '내 남자친구는 상남자' 등 차근차근 연기 필모그래피를 쌓고 있는 가운데, 이번 'S라인'을 통해 배우로서 탄탄한 입지를 다지고 있다. 또, 그룹 오마이걸 멤버로서도 데뷔 10주년을 맞아 오는 4월 9일 스페셜 싱글 'Oh My'의 발매와 4월 19~20일 단독 콘서트 '2025 OH MY GIRL CONCERT 'Milky Way''를 개최하는 등 배우와 가수 두 분야에서 눈에 띄는 행보를 보여, 아린의 올 한해 활약에 이목이 쏠리고 있다.아린은 "감독님, 선배님들, 배우분들 그리고 스태프분들 모두의 소중한 작품인 저희 'S라인'이 정말 뜻깊고 감사한 자리에 초대받게 되어서 너무 큰 영광이고 벅찬 감정이 듭니다. 올 한해 칸 국제 시리즈 페스티벌을 시작으로 저희 'S라인' 작품에게 좋은 기운과 좋은 일들이 많이 생겼으면 하는 바람입니다! 감사합니다"라고 소감을 전했다.칸 국제 시리즈 페스티벌 장편 경쟁 부문 초청으로 기대를 키우는 드라마 'S라인'은 오는 29일(현지시간) 열리는 폐막식에서 세계 각국의 장편 경쟁 부문 후보작들과 경합을 벌일 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr