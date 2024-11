가수 지드래곤./사진=2024 마마

빅뱅 완전체/사진 = 2024 마마

빅뱅 완전체/사진 = 2024 마마

가수 지드래곤이 품격을 보여줬다. 빅뱅 완전체에 대한 계획을 시사해 온 그는 실제로 무대를 이끌며 리더십을 보여줬고, 수상 소감에서는 전 소속사인 YG엔터테인먼트 양현석 총괄 프로듀서를 언급하며 의리를 보였다.23일 오후 일본 오사카 교세라 돔에서 2024 MAMA AWARDS 챕터2가 열렸다. 이날 지드래곤은 자신의 신곡 '파워'에 이어 태양, 대성의 피처링 지원사격으로 완전체 신곡이 된 '홈 스위트 홈'의 첫 무대를 펼치며 화제를 끌어모았다.머리 끝부터 발 끝까지 핑크로 꾸민 지드래곤은 녹슬지 않은 춤사위와 무대 장악력을 발휘하며 자리한 관객들을 환호하게 만들었다. 특히, 태양과 대성이 등장해 '홈 스위트 홈'의 무대를 펼칠 때는 자리한 후배들이 모두 일어나 무대를 즐겼다. 중간 중간 카메라에 잡히는 그룹 세븐틴, 가수 비비를 비롯해 호스트 김태리까지 빅뱅 완전체의 등장에 감격한 모습이었다.이들은 또 '뱅뱅뱅'과 '판타스틱 베이비' 등 빅뱅의 히트곡 메들리 무대 역시 선보이며 현장을 흡사 빅뱅 콘서트처럼 뜨겁게 달궜다. 앞서 빅뱅 완전체에 대한 남다른 계획을 언급했던 지드래곤은 팬들과의 약속을 지켜내며 리더십을 보여줬다.2024 MAMA는 음악적인 도전과 개척정신으로 K팝 산업에 큰 기여를 한 아이콘에게 수여하는 뮤직 비저너리 오브 더 이어 부문 시상을 개설했다. 이 상은 지드래곤에게 돌아갔다.지드래곤은 수상을 위해 무대에 올라 "오랜 만이네요 마마"라며 "항상 자식들 싸울까봐 이렇게 친히 나눠주셔서, 의미 깊은 상을 받게 된 거 같다. 오늘 개인적으로도 그렇고 그룹 멤버들도 그렇고. 2007년에 마마에 처음 섰더라. 저도 7년 만에 컴백 무대에 선 거고. 마마와는 17년 동안 함께했더라"고 말해 눈길을 끌었다.이어 "좋은 날에 좋은 기억으로 남을 수 있게 해주신 마마 감사하다"며 "YG (양)현석이 형, YG 패밀리, 새로운 식구 갤럭시코퍼레이션, 더블랙레이블, 사랑하는 빅뱅 멤버들. 금의환향할 수 있게 해주신 VIP 정말 감사하다"고 인사했다. 지드래곤은 특히 "이 상을 또 받을 수 있는 건지 모르겠지만 내년에도 놓치지 않을게요. 감사합니다"라고 인사했다.수상 소감을 통해 지드래곤은 CJ 이미경 부회장에 대한 감사 인사를 시작으로 전 소속사인 YG와 현 소속사 갤럭시코퍼레이션, 협업하고 있는 더블랙레이블 등을 언급하며 의리를 뽐냈다. 특히, 지드래곤은 친정과도 같은 YG 양현석 총괄 프로듀서를 언급해 눈길을 끌었다. 실제로 지드래곤은 YG의 걸그룹 베이비몬스터의 신곡 '드립'에도 참여하는 등 여전히 돈독한 관계를 이어오고 있다.올해 25주년을 맞은 '마마 어워즈' 콘셉트는 'BIG BLUR : What is Real?'로 서로 다른 것들의 경계가 모호해지고 융합되어 탄생한 'NEW THING'을 주제로 펼쳐졌다. 지난 22일 미국 LA 돌비씨어터에서 첫 시작을 알렸으며 22~23일 양일간 일본에서 챕터 1, 2로 나뉘어 진행됐다최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr