/사진 = 더블랙레이블

그룹 블랙핑크 로제가 가수 브루노 마스의 지원사격을 받아 더욱 풍부해진 음악을 선보인다.더블랙레이블은 22일 오후 2시(한국 기준) 발표되는 로제의 두 번째 선공개 싱글 'number one girl'(넘버 원 걸)에 팝스타 브루노 마스가 프로듀서로 참여했다고 밝혔다. 로제와 브루노 마스는 지난 10월 18일 공개된 로제의 첫 번째 선공개 싱글 'APT.'에 이어 다시 한번 호흡을 맞추게 됐다.'number one girl'은 'APT.'와 마찬가지로 오는 12월 6일 로제의 정식 컴백을 앞두고 발매되는 선공개 싱글로, 첫 번째 정규 앨범 'rosie'(로지)에도 수록된다. 'rosie'는 총 12곡으로 구성되어 있으며, 로제는 이번 앨범에서 전곡 작사·작곡에 참여해 여러 장르를 아우르는 자신만의 음악 세계를 보여줄 예정이다. 특히 로제가 팬들을 생각하며 쓴 이번 신곡 'number one girl'은 자신의 실제 경험을 녹여내기도 한 곡으로, 보다 진솔한 로제의 이야기를 담고 있다.특히 'APT.'에서 로제와의 듀엣 가창으로 완벽한 보컬 합을 보여준 브루노마스가 프로듀싱에 참여, 다시 한번 지원사격에 나서며 더욱 풍성한 음악이 탄생했다고 해 기대를 모으고 있다.한편, 지난 10월 18일 발표한 로제의 선공개 싱글 'APT.'는 전 세계적인 신드롬을 일으키며 기록 행진을 이어가고 있다. 로제와 브루노 마스는 오는 22일 일본 오사카 쿄세라 돔에서 개최되는 '2024 MAMA AWARDS'에 퍼포머로 출연해 전 세계 최초로 'APT.' 무대를 선보일 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr