[사진 제공 : TOI 엔터테인먼트]

옥주현이 11월 23일부터 연이은 뮤지컬 콘서트를 통해 팬들을 가까이 만난다.연말 시즌이 가까워오면서, 옥주현은 그동안 참여해 온 뮤지컬 작품들의 넘버 공연을 준비, 곧 관객들을 만날 준비를 하고 있다. 옥주현은 23일 ‘뮤지컬&무비 슈퍼콘서트’를 시작으로 ‘옥주현 X 김성식 뮤지컬 하이라이트 콘서트’, ‘2024 아듀 슈퍼콘서트’에 참석하며 가을과 겨울을 풍성하게 채운다.인터파크 티켓을 통해 예매 가능한 ‘뮤지컬&무비 슈퍼콘서트 with 옥주현&김주택’에서는 뮤지컬 ‘몬테크리스토’와 ‘엘리자벳’, ‘캣츠’, ‘위키드’를 대표하는 넘버들을 만나볼 수 있다. 특히 옥주현이 뮤지컬 영화 ‘캣츠’의 유일한 공식 커버 주인공으로 참여했던 ‘Memory’ 무대를 라이브로 만나볼 수 있어 팬들의 기대가 뜨겁다.26일에는 이성준(브랜든 리) 음악감독이 이끄는 ‘옥주현 X 김성식 뮤지컬 하이라이트 콘서트’가 열린다. 공연에서는 이성준 음악감독의 대표 작품인 뮤지컬 ‘프랑켄슈타인’, ‘벤허’, ‘베르사유의 장미’ 넘버들이 준비돼 옥주현의 무대가 더욱 기다려진다. 이후 30일 ‘뮤지컬 & 무비 슈퍼콘서트 with 옥주현 & 민우혁’ 부천 콘서트, 12월 22일 ‘뮤지컬&무비 슈퍼콘서트 with 옥주현&민우혁’ 창원 콘서트가 연일 개최된다.여기에 옥주현은 12월 29일 ‘2024 아듀 슈퍼콘서트 with 옥주현&민우혁&김주택 - 의정부’로 올해의 마지막을 장식한다. 2024년 대미를 장식할 이번 공연은 기존 오케스트라 공연과 차별화하여 클래식이 아닌 콘서트에 가까운 다채로운 무대를 선보일 예정이다. 여기에 옥주현과 뮤지컬 배우 민우혁, 김주택의 호흡도 관객들의 감성을 사로잡을 것으로 예상된다.한편, 23일 ‘뮤지컬&무비 슈퍼콘서트’와 26일 ‘옥주현 X 김성식 뮤지컬 하이라이트 콘서트’, 12월 29일 ‘2024 아듀 슈퍼콘서트 with 옥주현&민우혁&김주택 - 의정부’ 공연은 인터파크 티켓을 통해 예매 가능하다. 30일과 12월 22일 열리는 ‘뮤지컬 & 무비 슈퍼콘서트 with 옥주현 & 민우혁’ 콘서트는 예매처 예스24를 통해 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr