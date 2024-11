그룹 레드벨벳 아이린/사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 레드벨벳 아이린이 첫 번째 미니앨범 'Like A Flower'(라이크 어 플라워)로 특별한 설렘을 선사한다.아이린 첫 솔로 앨범 'Like A Flower'는 동명의 타이틀 곡을 포함해 팝을 기반으로 한 다채로운 장르의 총 8곡으로 구성되어 있으며, 11월 26일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.신곡 'Strawberry Silhouette'(스트로우베리 실루엣)은 사랑스러운 멜로디와 랩이 생동감 넘치는 사운드를 연출하고 강한 퍼커션 드롭으로 마무리되는 미드 템포의 팝 알앤비 댄스 곡으로, 강렬한 비트와 몽환적인 보컬이 꿈결 같은 분위기를 자아내며, 너의 달콤한 실루엣이 될 테니 나에게 숨어들라는 가사가 매력적이다.또 다른 수록곡 'Winter Wish'(윈터 위시)는 중독적인 멜로디와 신나는 비트가 겨울의 설렘을 한껏 불러일으키는 팝 댄스 곡으로, 가사에는 곧 다가올 크리스마스의 반짝임과 하얀 겨울의 따스함에 의해 세상 모든 것이 단순해지는 마법 속에서 소박하고도 가득 찬 행복을 만끽한다는 내용을 그려 듣는 이에게 설렘을 선사할 전망이다.한편, 아이린 첫 솔로 앨범 'Like A Flower'는 11월 26일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr