가수 김재중과 김준수가 데뷔 20주년 기념 콘서트 무대에 오른 소감을 밝혔다.그룹 JX(제이엑스·김재중, 김준수)는 9일 서울 송파구 KSPO DOME(구 올림픽체조경기장)에서 데뷔 20주년 기념 단독 콘서트 'JX 2024 CONCERT [IDENTITY] in SEOUL'(아이덴티티 인 서울, 이하 [IDENTITY])을 개최했다.이날 JX는 'Whatever They Say'(왓에버 데이 세이), 믿어요, SKY(스카이), 넌 언제나 등 과거 발매했던 곡들로 무대를 꾸몄다. 김준수는 "이 노래를 준비하면서 정말 옛날 생각이 많이 났다. 연습할 때도 몇 번이고 울컥하고 눈물도 나고 했다"고 말했다. 그는 "꿈에 그리던 그런 장면을 오늘 비로소 이렇게 보는 것 같은 느낌이다. 형도, 저도 포기하지 않고 정말 잘 왔다는 생각이 많이 든다"고 덧붙였다.김재중은 "정말 잘 해왔구나 싶다. 여러 가지 우여곡절도 있었고, 짧다면 짧은 시간이고 길다면 굉장히 긴 시간인데 늘 함께해 주셨던 팬 여러분과 가족 여러분이 계셨기 때문에 지금까지 올 수 있다는 생각이 든다"며 감사한 마음을 전했다.'IDENTITY'는 김재중과 김준수의 활동명 첫 글자를 딴 유닛 JX로서 처음 선보이는 프로젝트다. 지난 8일 막을 올린 'IDENTITY'는 오는 10일까지 이어진다. JX는 한국 공연을 마친 뒤 오는 12월 14, 15일 이틀간 일본 사이타마 베루나 돔에서 열기를 이어갔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr