사진=산다라박 SNS

가수 지드래곤이 최근 공항 패션으로 연일 화제를 일으키고 있는 가운데, 같은 YG 출신이었던 그룹 투애니원 멤버 산다라박도 과감한 패션을 자랑했다.산다라박은 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "My Daily Shoes"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 산다라박은 해외 명품 브랜드 M사의 제품인 블랙과 화이트 조합의 로퍼 그리고 브라운 로퍼를 각각 왼발과 오른발에 나눠서 착용해 유니크한 패션을 선보여 눈길을 끌었다.한편 산다라박이 속한 2NE1은 지난달 4일부터 6일까지 3일에 걸쳐 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL' 콘서트를 개최했다. 서울 콘서트를 성황리에 마친 멤버들은 오는 11월 말 일본 고베 월드홀과 12월 초 도쿄 아리아케 아레나로 발걸음을 옮겨 세계 각국의 팬들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr