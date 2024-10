그룹 아일릿/사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)의 성장세가 예사롭지 않다.18일 앨범 유통사 지니뮤직과 스톤 뮤직 엔터테인먼트에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하) 미니 2집 'I'LL LIKE YOU'의 선주문량이 전날 55만 장을 넘어섰다. 이는 이들 데뷔앨범인 미니 1집 'SUPER REAL ME'의 최종 선주문량(21만 1851장) 보다 무려 2.6배 이상으로 증가한 수치다. 발매일까지 아직 3일이 남은 만큼 향후 추이가 더욱 기대된다.아일릿은 지난 3월 데뷔하자마자 괄목할 만한 성과를 이룬 바 있다. 'SUPER REAL ME'는 발매 첫 주에만 38만 장 이상 팔렸고, 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 진입하는 기염을 토했다. 또한 이 앨범의 타이틀곡 'Magnetic'은 K-팝 데뷔곡 최초로 미국 빌보드 메인 송차트인 '핫 100'과 영국 '오피셜 싱글 톱 100'(4월 5일 자)에 입성하는 역사를 썼다.글로벌 인기에 힘입어 'SUPER REAL ME'의 누적 판매량은 꾸준히 늘어 써클차트 기준 55만 8227장(집계기간 3월 25일~9월 30일)을 기록했다. 이번 신보 역시 선주문량 50만 장을 가뿐하게 넘긴 만큼 아일릿은 데뷔한 해에 두 번째 하프 밀리언셀러 앨범 추가 청신호를 켠 것은 물론, 올해 합산 누적 앨범 판매량 100만 장 달성이 무난해 보인다.한편 오는 21일 오후 6시 발매되는 아일릿의 미니 2집 'I'LL LIKE YOU'는 순간에 과몰입하는 소녀가 친해지고 싶은 상대를 만나 주변인들과의 관계 속에서 고민하지만, 결국 자신의 마음을 믿고 '너'에게 직진하는 '나'의 모습을 담았다. 타이틀곡 'Cherish (My Love)'는 댄스 팝 장르로, 중독성 있는 훅과 귀에 쏙쏙 박히는 비트, 멤버들의 청아한 음색이 돋보이는 노래다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr