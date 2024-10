'아이유와 협업' 빌리, 성덕의 정석이네…"롤모델과 작업 꿈 같고 행복해"

그룹 빌리(Billlie)가 가수 아이유와의 협업에 감사함을 전했다.빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 16일 오후 2시 서울 용산구에 위치한 블루스퀘어 마스터카드홀에서 미니 5집 'appendix: Of All We Have Lost'(어펜딕스: 오브 올 위 해브 로스트) 발매 기념 쇼케이스를 열고 앨범에 대해 다양한 이야기를 나눴다.이날 빌리는 아이유가 더블 타이틀곡 중 하나인 '기억사탕' 작사에 참여했다며 기쁜 마음을 전했다. 문수아는 "앨범을 준비하면서 정말 많은 공을 들였다. 타이틀곡은 더 진정성을 담기 위해 노력했다"며 "아이유 선배님께서 평소에 빌리를 눈여겨봐주셔서 이번 기회를 통해 협업이 성사됐다. 멤버 한 명 한 명이 모두 팬이어서 감사했다. 팬콘 때 아이유 노래를 커버하기도 했다. 이 소식을 듣자마자 멤버 모두 기뻐하고 더 열심히 해야겠다고 생각했다. 너무 꿈 같았다"라고 소감을 밝혔다.하람은 아이유와의 작업에 대해 "평소에도 너무 존경하는 아이유 선배님께서 작사 및 뮤직비디오 티저 내레이션을 참여해주셨다"며 "데뷔 전부터 아이유 선배님 음악을 듣기도 하고 선배님 곡으로 오디션도 봤다. 콘텐츠를 통해 선배님 노래 커버도 했었다. 우리 모두의 롤모델이다. 선배님과 협업한 곡으로 컴백할 수 있어서 너무 행복하다"고 미소지었다.츠키는 이어 "'기억사탕'은 아이유 선배님이 팬과 빌리를 생각하면서 작업하셨다더라"라며 "'힘든 일이 지나가고 어떤 날에도 함께 나아가자'라는 메시지를 담으셨다고 들었다. 너무 영광이다. 우리도 이 메시지를 떠올리면서 열심히 연습했다"고 말했다.시윤 역시 "아이유 선배님께서 작사해주실 때 빌리와 팬의 이야기라고 해주셨다. 우리의 이야기인데다 팬들과 의미 있는 약속을 하기에 딱 좋은 것 같아서 세심하게 녹음했다"고 덧붙였다.미니 5집 'appendix: Of All We Have Lost'에는 더블 타이틀곡 '기억사탕'과 'trampoline'(트램펄린)을 포함해 'Bluerose(블루로즈)', 'BTTB (Back to the Basics)', 'shame(쉐임)', 'dream diary ~ etching mémoires of midnight rêverie(드림 다이어리 ~ 에칭 메모리즈 오브 미드나잇 레버리)'까지 총 6곡이 수록됐다.한편, 빌리의 다섯 번째 미니앨범 'appendix: Of All We Have Lost'는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr