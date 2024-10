세이마이네임/ 사진 제공=인코드 엔터테인먼트

세이마이네임/ 사진 제공=인코드 엔터테인먼트

히토미가 리더로서의 고충을 털어놨다.세이마이네임은 15일 서울 강서구 등촌동SBS공개홀에서 데뷔 앨범 'SAY MY NAME' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.세이마이네임은 다양한 국적과 나이의 멤버들로 구성됐다. 이들을 이어주는 게 무엇이냐는 질문에 멤버들은 입을 모아 히토미라고 답했다. 히토미는 새 그룹에서 리더를 맡았다.멤버들은 "히토미가 우리를 카리스마 있게 이끌어 준다. 히토미 빼고 멤버들 MBTI가 모두 P"라며 "연습을 하다가 집에 가고 싶다고 해도 히토미가 으쌰으쌰 해준다. 그래서 더 열심히 할 수 있는 것 같다"고 말했다.히토미는 "저도 원래 P였는데 여기 와서 바뀌었다. 리더는 안 해봤었는데, 제가 나이도 제일 많고 멤버들을 이끌어야겠다는 생각이 있다"며 "힘들고 집에 가고 싶다는 생각은 저도 똑같다"고 덧붙였다.팀명과 동명의 데뷔 앨범 'SAY MY NAME'은 그룹의 상징인 '물'을 표현하는 시작을 그려냈다. 파도가 물밀듯이 밀려 한 곳에 바다를 이루는 것처럼 서로 다른 매력을 가진 멤버들이 모여 다양한 장르의 곡을 한 앨범에 수록해 함께 하모니를 이루자는 메시지를 담았다. 데뷔 앨범에는 타이틀곡 'WaveWay'를 포함해 총 4곡이 담겼다. 타이틀곡 'WaveWay'(웨이브웨이)는 키치한 멜로디와 희망적인 메시지를 담은 가사가 인상적인 곡이다.가수 겸 배우 김재중이 직접 제작한 첫 번째 신인 걸그룹 '세이마이네임'의 데뷔 앨범 'SAY MY NAME'은 오는 16일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr