사진=Mnet '로드 투 킹덤' 제공

생존을 건 치열한 싸움이 시작됐다.지난 10일 방송된 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 4회에서는 2차전 'IDENTITY'(아이덴티티) 미션이 진행됐다. 2명의 에이스가 함께 나서 팀 정체성을 극대화한 가운데, 이날 무대는 1차전 베네핏을 가져간 원어스(ONEUS)가 결정한 큐시트대로 에잇턴(8TURN)이 첫 타자로 나섰다.1차전 최하위를 기록하며 탈락의 기로에 서게 된 에잇턴은 패배 요인을 분석, 이번엔 화려한 소품을 적극 활용해 시청자들의 이목을 사로잡았다. 에이스 재윤과 명호는 데뷔곡 'TIC TAC'에 죽음의 신과 죽은 왕이라는 콘셉트를 부여하고 '관 공중부양 퍼포먼스' 등 멋진 무대를 선보였다.더뉴식스(THE NEW SIX)는 메인보컬인 천준혁의 활동 중단 당시 발매한 곡인 'Love or Die'를 선곡, 6인 완전체 'Love or Die'라는 의미 있는 무대를 선사했다. '백조의 호수' 샘플링하며 새로운 시도를 더한 더뉴식스는 에이스 천준혁의 서정적이면서도 처절한 보컬과 우경준의 과감한 페어 안무로 눈길을 끌었다.크래비티(CRAVITY)는 지상파 음악방송 첫 1위를 안겨준 'Love or Die'를 선택했다. 평가전 최하위에서 1차전 팀 랭킹 1위로 반등했던 크래비티는 1위 자리를 지키기 위한 대결을 벌였다. 에이스 태영과 민희가 절벽에서 떨어지는 극적인 연출로 시작부터 제대로 이목을 사로잡은 크래비티는 빛을 찾아내는 퍼포먼스를 완성했다.다크 콘셉트로 강렬한 인상을 남긴 유나이트(YOUNITE)는 이번엔 뮤지컬을 연상케 하는 경쾌한 무대로 청량한 매력을 드러냈다. "다 같이 즐길 수 있는 곡"이라며 'WATERFALL'을 선곡한 유나이트는 에이스 은상·우노를 중심으로 뮤지컬적인 요소와 페스티벌을 연상케 하는 무대로 에너지를 발산했다.2차전을 통해 첫 번째 탈락 팀이 발생하는 만큼 긴장감이 더해지고 있는 상황. 지난 1차전 하위권에 속한 더크루원(ATBO·JUST B), 템페스트(TEMPEST)부터 '만년 에이스 1위' 팀인 원어스의 무대가 남겨진 가운데, 어떤 팀이 탈락 위기에서 벗어날 수 있을지 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr