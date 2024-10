사진=‘Mantra’ 뮤직비디오 티저 영상 화면 캡쳐, OA엔터테인먼트(ODDATELIER)

그룹 블랙핑크 제니(JENNIE)가 새 싱글 'Mantra'로 컴백한다.제니는 10일(이하 한국시간) 공식 SNS에 오는 11일 오전 9시 공개되는 새 싱글 'Mantra'(만트라)의 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다. 'Mantra' 뮤직비디오 콘셉트 포토도 추가로 공개됐다. 앞서 공개된 뮤직비디오 콘셉트 포토와는 상반된 무드로, 제니의 매혹적인 눈빛과 환상적인 비주얼이 감탄을 자아냈다.공개된 뮤직비디오 티저 영상은 반복되는 강렬한 사운드와 함께 속도감 있는 편집으로 시작돼 보는 이들의 이목을 단숨에 사로잡았다. 제니는 다양한 콘셉트를 자유자재로 넘나드는 한계 없는 콘셉트 소화력을 보여줘 눈길을 끌었다.특히 영상 후반부에는 "This that pretty girl mantra / This that flaunt ya / Just touched down in La"라는 중독성 강한 멜로디, 가사 일부와 함께 짧은 손동작 안무가 담겨 있어 완곡에 대한 궁금증을 더했다. 15초 분량의 짧은 티저 영상만으로도 강렬한 인상을 남기며 단 하루 앞으로 다가온 제니의 솔로 컴백에 대한 전 세계 팬들의 기대감을 끌어올렸다.제니의 새 싱글 'Mantra'는 오는 11일 오전 9시 각종 음원사이트를 통해 전 세계 동시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr