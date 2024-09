사진제공=아르마다이엔티

보이그룹 원팩트(ONE PACT)가 신보 '[fallin']'의 트랙리스트를 공개하며, 컴백 타이틀곡을 공식적으로 알렸다.원팩트는 23일 소속사 아르마다이엔티 공식 SNS(소셜미디어) 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 '[fallin']'의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 미니 앨범 '[fallin']'에는 타이틀곡 'DESERVED'를 비롯해 'At the last moment', 'I still do', '걷다보면', '다음 생', 'My Dear'까지 원팩트의 아이덴티티가 담긴 총 6곡의 노래가 수록된다. 각 곡은 이별이라는 주제를 통해 겪게 되는 다채로운 감정의 스펙트럼을 담아낼 예정이다.특히 멤버 태그가 프로듀싱뿐만 아니라 전곡의 작사, 작곡에 참여해 앨범의 완성도를 높였다. 또한 모든 멤버가 앨범 제작 전반에 직접 참여함으로써 그들의 예술적 성장을 한 층 더 기대할 수 있다.오는 10월 7일에 오픈 예정인 선공개곡 뮤직비디오는 멤버 종우가 감독을 맡아, 시각적으로도 앨범의 감성을 섬세하게 담아내며 완성도를 한층 더 높였다는 후문이다.원팩트가 4개월 만에 발표하는 신보 '[fallin']'은 이전 작품들인 'Moment'와 'PARADOXX'에서 보여준 감성에 이어, ONE PACT의 더욱 성숙해진 음악적 서사를 통해 새로운 도약을 선보인다.원팩트의 두 번째 미니앨범 '[fallin']'은 10월 18일 오후 6시에 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr