사진제공=빌리프랩

내달 21일 미니 2집을 발매하는 그룹 아일릿(ILLIT)이 프로모션 캘린더를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운을 알렸다.아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 지난 23일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 2집 'I'LL LIKE YOU'의 프로모션 캘린더 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 아일릿만의 발랄하면서도 생동감 넘치는 에너지가 곳곳에 묻어난다. 특히 알록달록 색상의 귀여운 로고 모션이 등장해 상상력을 자극한다. 이어 전체 콘텐츠 일정이 나타나며 글로벌 팬들의 시선을 끌었다.프로모션 캘린더에 따르면 아일릿은 24일 0시 팀 정체성을 담은 브랜드 필름을 시작으로, 9월 30일과 10월 1일~2일에 'WITH'·'TO'·'BETWEEN' 등 세 가지 버전의 콘셉트 포토와 필름을 공개해 미니 2집 콘셉트의 베일을 벗긴다.10월 7일에는 트랙리스트와 트랙 비디오, 13일에는 하이라이트 메들리를 통해 앨범의 전반적인 분위기를 확인할 수 있다. 이어 18일과 20일에 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 잇달아 공개해 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올릴 계획이다.아일릿의 미니 2집 'I'LL LIKE YOU'와 타이틀곡 뮤직비디오는 내달 21일 오후 6시 전 세계에 동시 공개된다. 현재 예약 판매 중인 이 앨범은 일반반과 글릿(GLLIT)반으로 출시되는 가운데, 레트로 카메라 모양의 글릿반 아웃박스가 화제다. 여기에 아일릿만의 귀엽고 사랑스러운 매력을 녹인 키링, 포토 세트, 가사지, 포토카드, 스티커, CD 등 다양한 구성품이 담겨 소장욕구를 더한다.'I'LL LIKE YOU'는 아일릿이 미니 1집 'SUPER REAL ME' 발매 이후 약 7개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 순간에 과몰입하는 '나'의 두 번째 이야기를 그렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr