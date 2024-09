사진=하퍼스바자 제공

그룹 세븐틴 멤버 정한이 패션 매거진 디지털 표지를 장식했다.패션 매거진 '하퍼스 바자'는 SNS와 공식 웹사이트에 정한과 아쿠아 디 파르마가 함께 한 디지털 커버를 공개했다. 이 브랜드의 앰버서더로 활동 중인 정한은 감각적인 화보를 완성했다.인터뷰에서 정한은 세븐틴과 캐럿(CARAT. 팬덤명)을 향한 애정을 내비쳤다. 그는 "어렸을 때 '세븐틴이 오래 사랑받을 수 있을까'라는 생각을 많이 했는데, 어느새 10년 차 아티스트가 됐다"며 "감사함이 가장 크다. 그 마음을 갖고 더 열심히 하는 정한이 되겠다"고 각오를 다졌다.정한은 세븐틴 멤버 중 첫 번째로 병역 의무를 다할 예정이다. 지난 12일 플레디스는 "세븐틴 멤버 정한이 오는 9월 26일부터 병역의무를 이행할 예정"이라고 밝혔다.정한의 디지털 커버와 화보는 '하퍼스 바자' 10월호와 공식 웹사이트, SNS에서 만날 수 있다. 유튜브 채널을 통해 영상 콘텐츠도 공개된다.정한이 속한 세븐틴은 내달 14일 미니 12집 'SPILL THE FEELS'를 발매한다. 이들은 컴백에 앞서 10월 12~13일 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 'SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR'의 포문을 연다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr