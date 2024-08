지창욱, 재벌가 사위면 뭐하나…"이틀 일했는데 3만원 벌어" ('가브리엘')

사진제공=JTBC

배우 지창욱이 멕시코 농부 삐뻬의 삶 72시간을 마무리한다.오늘(30일) 방송되는 JTBC 예능 'My name is 가브리엘(이하 마이 네임 이즈 가브리엘)' 9회에서는 멕시코 과달라하라로 향해 재벌가 사위이자 히마도르 '삐뻬'의 삶을 살아가는 지창욱의 마지막 이야기가 펼쳐진다.지난주 방송에서 지창욱은 야외 수영장까지 딸린 장인어른의 대저택을 방문하는 장면으로 관심을 모았다. 한 달에 억대 수입을 올리는 강렬한 포스의 장인어른과 함께 집안의 비밀 공간인 총기 보관함까지 베일을 벗으며 호기심을 자극한 가운데 이날 방송에서는 테킬라 원샷 퍼레이드로 만취 모드에 빠진 지창욱의 모습이 공개된다.지창욱은 처갓집 대식구와 만찬을 즐기며 삐뻬의 삶에 한층 더 스며든다. '원샷'을 외치며 흡사 신입 신고식 같은 분위기를 자아낸 것도 잠시, 지창욱은 도수 38도의 테킬라를 원샷으로 들이키다가 완전히 만취해 버린다. 다음 날 처갓집에서 눈을 뜬 '자연인 지창욱'의 모습이 담기며 웃음 폭탄을 안길 예정. 지창욱은 자신의 VCR을 보며 "집에서도 저러지 않는다. 어머니가 보시면 깜짝 놀랄 것"이라고 한탄해 웃음을 자아낸다.이틀간 아가베를 수확하며 노동 지옥을 맛본 지창욱은 그동안 일한 대가가 고작 3만 원이라는 사실에 충격을 감추지 못한다. 3만원에 숨겨진 사연의 전말과 함께 끝까지 '히부심'을 놓지 못하는 지창욱의 이야기가 웃음과 여운을 전할 예정. 지창욱이 받은 장인어른의 특별한 선물도 모두를 깜짝 놀라게 했다고 해 궁금증을 자극한다.방송 말미에는 지창욱이 삶을 빌린 '실제 삐뻬'의 반전 정체가 공개될 예정. 또한 "연예인들이 힘들어야 한다"라는 어록을 남긴 지창욱은 이날 차기 가브리엘 출연자들을 향해 "인터뷰는 신중히"라는 한 마디를 남기며 현장을 박장대소하게 만들었다는 후문.이날 방송에서는 르완다 키갈리로 향해 신인 모델 켈리아의 삶을 살아가는 홍진경의 마지막 이야기도 함께 공개된다. 아프리카 패션의 첨단인 르완다에서 20년 만에 패션쇼 무대에 오르며 과거의 '나'와 마주하는 홍진경의 특별한 런웨이가 시선을 사로잡을 것으로 기대를 모은다.'마이 네임 이즈 가브리엘' 9회는 이날 오후 10시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr