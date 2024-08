사진=이상민 SNS

방송인 이상민이 사칭 계정들로 인해 몸살을 앓고 있다.이상민은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "하...... 사칭계정 너무많은데 그중 가장 비슷 해서 속지마세요... This is a fake Instagram. Don't be fooled"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 사칭 계정이 실제 이상민의 계정에 점 하나만 추가해 운영되고 있으며, 프로필 사진도 이상민 본 계정과 일치했다. 이에 팬들 역시 "왜들그러는지ㅜㅜ 다이렉트메세지도 너무많이와요"라며 이상민의 고충에 공감했다.이상민은 1994년 혼성그룹 룰라의 멤버로 데뷔했으며 1990년대 말부터는 제작자로 변신해 Sangmind(상마인드)를 설립하고 그룹 샤크라, S#ARP, 컨츄리꼬꼬 등을 성공시키며 2000년대 초반까지 정상급 프로듀서로 이름을 날렸다.이후 사업가로 변신했고, 2004년 배우 이혜영과 결혼했으나 2005년 이혼했다. 같은해 11월에는 부도로 69억 8천만 원의 빚을 지게 되고 그 후 6~7년간 도박 사이트 운영, 불법대출 알선 등 여러 구설수에 오르며 추락하다가 현재는 여러 TV 프로그램의 MC이자 예능인으로 활약하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr