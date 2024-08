피프티 '통수돌' 전속계약에 "선 넘었다" 비난 폭주…아이오케이 사흘째 주가 급락 [TEN피플]

시오-세나-아란/사진 = 아이오케이컴퍼니

시오-세나-아란/사진 = 아이오케이컴퍼니

시오-세나-아란/사진 = 아이오케이컴퍼니

피프티 피트피/ 사진제공=어트랙트

그룹 피프티 피프티의 전 멤버 새나(SAENA), 아란(ARAN), 시오(SIO)가 하반기 걸그룹 재데뷔를 예고했다. 아이오케이라는 거대 회사와 손잡고서다.아이오케이는 산하 메시브이엔씨를 설립해 이르면 하반기 새나, 아란, 시오가 걸그룹으로서 본격적인 활동을 시작하게 될 것이라고 지난 12일 알렸다. 다만, 이같은 소식에 아이오케이의 주가가 급락했다. 통상 전속계약 및 영입 발표 직후 주가가 오르는 것과 전혀 다른 양상이다.14일 오전 아이오케이 주가는 8000원 초반대까지 빠지며 사흘째 하락세를 이어가고 있다. 주주들의 반응 역시 비난 일색이다. 일부 주주들은 이들 세 멤버에 대해 '통수돌'이라고 칭하며 전 소속사인 어트랙트와 피프티 피프티를 배신한 이들을 영입한 것에 대해 큰 불만을 토하고 있다.나아가 업계를 비롯해 K팝 팬들 역시 아이오케이와 세 멤버의 행보에 대해 지적이 나온다. 아이오케이가 피프티 피프티의 커리어를 가로채기 하고 있으며, 오는 9월 출격을 앞둔 피프티 피프티 2기, 이른바 'NEW 피프티 피프티'의 시작에 훼방을 놓고 있다는 것이다.아이오케이는 첫단추부터 잘못 끼웠다. 아이오케이는 새나, 아란, 시오와 전속계약 및 재데뷔 소식을 알리면서 피프티 피프티로서 얻은 커리어를 자신들의 것인 양 포장해 발표했다.이들은 3인 멤버에 대해 "'Cupid'가 미국 빌보드 '핫 100' 17위, 빌보드 '글로벌 200' 8위, 빌보드 글로벌(미국 제외) 5위 등 괄목할만한 기록을 달성하며 글로벌 메가 히트곡으로 자리매김하는데 중추적인 역할을 했다"고 강조했다.특히, "새나는 큐피드의 포인트 안무를 직접 창작해 '틱톡 댄스 챌린지 열풍'을 이끌었으며 아란과 시오는 독보적인 음색과 보컬 실력을 토대로 타이틀곡의 국내 흥행은 물론 큐피드 트윈 버전(Twin Ver.)의 글로벌 흥행까지 연이어 성공시켰다"고 목소리를 높였다.'Cupid'는 엄연히 피프티 피프티의 히트곡이고, 현재 해당 3인 멤버들은 피프티 피프티를 제 발로 나와 적을 달리한 상황에서 이들의 피프티 피프티 커리어 가로채기성 보도자료는 상도를 크게 벗어났다는 지적이다. 전속계약과 활동 재개는 이해한다 치더라도 피프티 피프티를 언급하며 홍보 수단으로 삼는 것은 선을 넘었다는 이야기가 많다.또, 왜 하필 이들의 전속계약 발표가 지금이었냐며 시점상 악의적인 의도가 있다는 해석도 나온다. 현재 NEW 피프티 피프티는 오는 9월 20일 정식 컴백을 확정하고, 8월 선공개 곡 발표를 앞두고 있다. 원년 멤버 키나와 함께 팀을 이끌 하나, 아테나, 문샤넬, 예원 등 4인 멤버가 차례로 공개되며 홍보에 열을 올리고 있기 때문이다.이에 일부 팬들은 아이오케이가 NEW 피프티 피프티에 찬물을 끼얹을 목적으로 전속계약 발표와 활동 예고를 했다며 눈살을 찌푸리고 있다.이틀째 이어지고 있는 부정적인 여론에 3인 멤버 역시 위축된 모습이다. 새나, 아란, 시오 3인 멤버는 지난 10일 개설한 SNS를 3일 만에 비공개로 전환했다. 이들 SNS에는 상도에 어긋나는 이들의 행보를 비난하는 댓글이 상당했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr