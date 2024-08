피프티 피프티 아테나/ 사진 제공=어트랙트

그룹 피프티 피프티(FIFTY FIFTY)가 12일 0시 공식 유튜브를 통해 피프티 피프티의 첫 개인 트레일러를 공개했다. 지난 9일 업로드된 단체 트레일러에서 마지막까지 이름을 공개하지 않아 더욱 궁금증을 유발했던 새 멤버의 이름은 아테나였다.아테나의 트레일러는 미니게임을 진행하는 듯 아기자기한 무드로 구성됐다. 비니와 양갈래 머리, 오버롤 팬츠까지 귀여운 게임 캐릭터 같은 모습으로 등장한 아테나가 'ATHENA's PICK'를 진행하는 과정이 인상적이다.아테나는 '토끼 vs 거북이' '집순이 vs 밖순이' '춤 vs 노래' 중 하나를 선택하는 밸런스 게임을 한다. 단체 트레일러 게시물 하단에 이름 대신 공개됐던 토끼, 거북이 등의 이모티콘들은 은 바로 아테나의 개인 트레일러와 연관된 힌트였다. 플레이어로, 또 캐릭터로 다양한 매력을 선보이는 아테나의 모습에 눈길이 가는 한편, 피프티 피프티의 새로운 멤버로서 보여줄 활약에도 기대가 모인다.소속사 어트랙트 관계자는 "단체 트레일러가 새롭게 거듭난 피프티 피프티를 보여주는 영상이었다면, 멤버별 트레일러는 개인의 매력을 보여주는 데에 중점을 뒀다"며 "아테나와는 또 다른 다양한 무드가 담긴 멤버 공개 영상에도 많은 기대 바란다"고 전했다.피프티 피프티의 두 번째 미니 앨범은 오는 9월 20일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr