존 케이(John K)/ 사진제공 = 소니뮤직엔터테인먼트코리아

글로벌 싱어송라이터 존 케이(John K)가 신곡으로 돌아왔다.소니뮤직엔터테인먼트코리아에 따르면 존 케이는 2일 자정 전 세계 음원 사이트를 통해 새 싱글 'LOST'(로스트)를 발매했다.'LOST'는 기타와 섬세한 피아노 멜로디의 아름다운 조화가 돋보이는 곡이다. 특히 존 케이의 강렬한 보컬과 사랑하는 아내에 대한 그의 진심을 담은 가사가 인상적이며, 함께 공개된 뮤직비디오에는 에릭 로하스(Erik Rojas)가 참여해 완성도를 더했다.또한 'LOST'는 두 가지 테마로 구성, 벌스(Verse) 구간에서는 사랑하는 사람의 곁에 서서 손을 잡고, 노을을 바라보고 있는 모습을 연상케 만드는가 하면, 후렴 및 브릿지 구간에서는 사랑하는 사람 없이 살아갈 수 없다는 감정을 표현해 듣는 즐거움을 배가시켰다.'parachute'(파라슈트), 'A LOT'(어 랏), 'cheap sunglasses'(칩 선글라스) 등 다수의 글로벌 히트곡으로 전 세계 리스너들을 만나온 존 케이. 그는 싱글 'if we never met(이프 위 네버 멧)'을 통해 미국 레코드협회 더블 플래티넘을 달성하는데 이어 국내에서도 'love + everything else(러브 에브리싱 엘스)' 앨범으로 세일즈 더블 플래티넘을 차지하는 쾌거를 이룬 바 있다.이뿐만 아니라 존 케이는 지난 2022년 미국 밴드 원 리퍼블릭(OneRepublic) 투어의 오프닝을 도맡아 글로벌 활약을 펼친 것은 물론, 국내 유명 페스티벌과 내한 공연 2회 역시 전석 매진을 기록하며 한국인이 사랑하는 팝스타로 존재감을 달리하고 있다.앞으로의 행보가 기대되는 존 케이의 'LOST'는 각종 온라인 음원 사이트에서 들을 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr