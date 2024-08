[사진 제공 = Mnet]

리뉴얼 론칭되는 ‘로드 투 킹덤’이 ‘ACE OF ACE’(에이스 오브 에이스)라는 부제와 함께 첫 티저를 공개했다.오는 9월 첫 방송되는 Mnet ‘로드 투 킹덤 : ACE OF ACE’는 ‘킹덤’ 프리퀄이 아닌, 독자적인 K팝 보이그룹 라이징 프로젝트로 리브랜딩해 돌아온다. 공개된 부제 역시 핵심적인 변화 중 하나인 ‘에이스’ 콘셉트를 암시하며 새롭게 돌아올 ‘로드 투 킹덤’에 더욱 이목을 집중시킨다.공개된 영상은 연습실, 무대 등 각자 자리에서 더 높은 비상을 꿈꿔온 소년들을 뒤로 “사랑받고 싶던 소년, 열망으로 전진하며 함성으로 깨어나 마침내 가장 뛰어난 에이스가 된다”라는 내레이션이 더해져 다시 한 번 재도약할 기회가 펼쳐질 것을 기대케 한다. 여기에 후배 보이그룹의 워너비이자 단독 MC 출연을 확정지은 태민이 목소리 출연해 관심을 모은다.한편, ‘로드 투 킹덤 : ACE OF ACE’에는 더뉴식스, 더크루원(ATBO·JUST B), 에잇턴, 원어스, 유나이트, 크래비티, 템페스트 총 7팀이 출연해 계급장 뗀 진검승부를 펼친다. 가요계 존재감을 확실히 각인하고, 승리를 쟁취하기 위한 일곱 그룹의 도전기가 올 하반기를 뜨겁게 달굴 것으로 기대된다.Mnet ‘로드 투 킹덤 : ACE OF ACE’는 오는 9월 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr