브랜뉴뮤직의 싱어송라이터 빈센트블루가 어제(28일), 새 싱글 ‘Rain On Me’를 발매했다.지난 23일 소속사 브랜뉴뮤직은 빈센트블루의 신곡 ‘Rain On Me’의 콘서트 라이브 영상을 깜짝 공개하며 새 싱글 발매 소식을 전한 바 있다.이어 온라인 커버, 셀프캠 라이브, 라이브클립 티저 등을 차례로 공개하며 많은 팬들의 기대감을 높였다.‘Rain On Me’는 2019년 3월에 발매된 빈센트블루의 히트곡 ‘비가와’의 영어 버전이다.빈센트블루가 느낀 젊음과 외로움 그리고 꿈에 관한 복잡미묘한 감정을 영어 가사로 번안해 전달한다.‘비가와’는 빈센트블루가 직접 작사, 작곡한 어쿠스틱 소울 곡으로 그의 독보적인 감성을 잘 담고 있다. 발매 이후 장마철마다 유독 많은 사랑을 받고 있는 만큼 새롭게 공개되는 영어 버전에 많은 글로벌 음악팬들의 관심이 집중됐다.빈센트블루는 새 싱글 발매에 이어 오는 8월 4일 단독 콘서트 ‘빈센트블루 라디오쇼 - 1회. 취향테마파크로 오세요!’를 개최한다.지난 5월 선보인 단독 콘서트에 이어 약 3개월 만에 다시 팬들과 만나는 빈센트블루는 공연을 통해 풍성한 이벤트와 ‘Rain On Me’ 라이브를 선보이며 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.빈센트블루 단독 콘서트 ‘빈센트블루 라디오쇼 - 1회. 취향테마파크로 오세요!’는 오는 8월 4일 오후 3시,홍대 클럽온에어에서 개최되며 티켓 예매는 멜론 티켓에서 가능하다.한편, 빈센트블루의 새 싱글 ‘Rain On Me’는 현재 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 감상할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr