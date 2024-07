사진 = 하이업엔터테인먼트 제공

그룹 스테이씨(STAYC)가 데뷔 첫 정규앨범으로 새로운 음악적 질주를 떠난다.스테이씨(수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)는 1일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 'Metamorphic'(메타모르픽)을 발매한다.'Metamorphic'은 스테이씨가 지난해 8월 발매한 세 번째 미니앨범 'TEENFRESH'(틴프레시) 이후 약 11개월 만에 국내에서 선보이는 앨범이다. '변화'를 뜻하는 앨범명에 걸맞은 콘셉트의 진화와 비주얼 변신, 업그레이드된 역량으로 글로벌 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 할 전망이다.타이틀곡 'Cheeky Icy Thang(치키 아이씨 땡)'은 얼음처럼 쿨하지만, 핫하고 발칙하기도 한 스테이씨의 애티튜드를 담은 곡이다. 하이업엔터테인먼트 대표 프로듀서 블랙아이드필승(B.E.P)과 스테이씨의 믿고 듣는 조합이 아무도 쉽게 따라 할 수 없는 음악적 색깔을 기대케 한다.이외에도 스테이씨의 새로운 챕터를 알리는 얼터너티브 알앤비 장르의 'Twenty(트웬티)', 스테이씨의 주체적인 성장을 녹여낸 하이브리드 팝 장르의 '1 Thing(1 띵)', 가장 소중한 나를 위해 떠나는 여정을 로맨틱하게 노래한 'Give It 2 Me'(기브 잇 2 미), 스테이씨표 달콤한 고백이 담긴 팝 록 장르의 'Let Me Know'(렛 미 노우), 그루브한 보컬과 힙한 감성의 팝 알앤비 'Nada'(나다)가 수록된다.또 내 진짜 모습을 찾아가는 내용을 풀어낸 알앤비 팝 장르의 'Beauty Bomb'(뷰티 밤), 젤리처럼 인생을 다채롭게 즐겨보겠다는 다짐을 그린 팝 장르의 'Gummy Bear'(거미 베어), 과거의 상처를 털어내고 나아가는 모습을 노래한 청량한 틴 팝 장르의 'Flexing On My Ex'(플렉싱 온 마이 엑스), 어쿠스틱 악기 사운드로 발랄한 축제 분위기를 그린 팝 장르의 댄스곡 'Trouble Maker'(트러블 메이커)가 이번 앨범의 완성도를 높인다.여기에 시은과 세은, 재이가 참여한 몽환적인 사운드의 유닛곡 'Find'(파인드), 도회적인 밴드 사운드가 가미된 수민과 윤의 유닛곡 'Fakin''(페이킨'), 아기자기한 무드가 돋보이는 아이사의 솔로곡 'Roses'(로지스), 멤버 전원이 작사에 참여한 하이틴 감성의 팬송 'Stay WITH me'(스테이 위드 미)까지 총 14개의 곡이 스테이씨의 데뷔 첫 정규앨범을 빼곡하게 채운다.이번 앨범은 'Cheeky', 'Icy' 버전 외에도 'Figure'(피규어) 버전으로도 출시된다. 여섯 멤버를 닮은 피규어를 비롯해 틴케이스, 포토카드, 데코 스티커, 미니 포토북 등으로 소장 가치를 더했다.스테이씨는 1일 정규 1집 'Metamorphic' 발매를 기념해 지난달 28일부터 서울시 성동구에 위치한 카페 쎈느(Scène)에서 팝업 스페이스를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr