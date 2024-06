방탄소년단 RM 솔로 2집 콘셉트 포토/ 사진 제공=빅히트 뮤직

방탄소년단 RM의 솔로 2집이 해외 유수의 매체들이 선정한 2024년 상반기 '최고의 앨범', '최고의 노래'에 이름을 올렸다.26일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 지난달 24일 발매된 RM의 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person'(라이트 플레이스, 롱 퍼슨)이 최근 빌보드(Billboard), 롤링스톤(Rolling Stone), NME가 발표한 '2024년 상반기 최고의 앨범'에 선정됐다.미국 음악 전문 매체 빌보드는 "2022년 발매된 RM의 첫 솔로 앨범 'Indigo'(인디고)도 무척 다채로웠지만 'Right Place, Wrong Person'은 솔로 아티스트로서 그의 큰 도약을 보여줬다"라고 호평했다. 이어 "방탄소년단은 K-팝의 경계를 확장시켰지만, RM은 신보에 수록된 재즈, 펑크, R&B, 아프로비트(Afrobeat) 등 다양한 장르의 곡을 통해 K-팝에 경계가 있다는 인식 자체를 허물었다"며 그의 넓은 음악 스펙트럼을 높이 평가했다. 또한 이번 음반이 올 상반기 발매된 앨범 중 가장 풍성한 사운드를 갖고 있다고 극찬했다.빌보드 선정 '2024 상반기 최고의 앨범 50선'에는 RM 외에도 아리아나 그란데(Ariana Grande), 비욘세(Beyoncé), 포바츠(4batz), 빌리 아일리시(Billie Eilish) 등 세계적인 뮤지션들의 작품이 이름을 올렸다.미국 음악 전문 매체 롤링스톤은 "RM은 솔로 2집에서 세계 음악시장을 정복한 자아와 평범한 청년 '김남준' 사이를 깊이 파고든다"라며 음반의 시작점에 대해 짚었다. 또한 "사이키델릭하고 감성적인 이 앨범은 자기 탐구적인 가사와 새로운 탐험으로 초대하는 것 같은 음악이 조화를 이룬다"라고 말했다.영국 음악 매거진 NME는 "RM은 격렬하고 자기 성찰적인 이 앨범을 통해 예상하지 못한 모습을 보여줬다"라고 평가했다.미국 매체 업록스(UPROXX)는 'Right Place, Wrong Person'의 선공개 곡이었던 'Come back to me'를 '2024 상반기 최고의 노래'로 선정하면서 "'방탄소년단'이라는 견고한 브랜드는 대중성 있는 음악을 기반으로 한다. 하지만 멤버들이 솔로 활동에 나설 때는 추구하는 방향이 달라진다. RM의 새 앨범은 다양한 스타일과 감정을 다루는데 'Come back to me'가 가장 하이라이트다. 이 곡은 방탄소년단의 단체곡이 아님에도 '버터'처럼 부드럽다"라는 감상평을 남겼다.RM의 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person'은 살면서 누구나 한 번쯤 느꼈을 보편적인 감정과 더 나아가 이에 대한 해답을 찾기 위해 고군분투하는 사람들이 공감할 메시지를 녹인 작품이다. RM은 음반에 수록된 11곡의 작사에 참여해 자신의 이야기를 완성했다. 'Right Place, Wrong Person'은 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'(6월 8일 자) 5위로 직행했고, 2주 연속 차트인했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr