그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원) 멤버 성한빈이 단독으로 유명 패션지 커버를 장식했다.패션 매거진 얼루어 코리아는 17일 성한빈과 함께한 7월호 커버 3종과 화보를 공개했다. 사진 속 성한빈은 여리지만 단단하고, 청량하지만 강렬한 매력을 뽐낸다. 그는 다양한 콘셉트를 완벽 소화하며 폭넓은 스펙트럼을 입증했다.성한빈은 소년과 남성의 경계에 선 모습을 자연스러운 포즈와 유려한 표정 연기로 그리며 프로페셔널한 면모를 과시, 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.커버뿐 아니라 성한빈의 다채로운 매력을 만날 수 있는 다양한 영상 콘텐츠도 순차적으로 업로드될 예정이다.성한빈이 속한 ZEROBASEONE은 최근 미니 3집 'You had me at HELLO' 활동을 성료했다. ZEROBASEONE은 데뷔 앨범부터 3개 앨범 연속 '밀리언셀러'에 올린 최초의 K-POP 그룹으로 이름을 올렸다. 이들은 오는 9월 20~22일 서울을 시작으로 첫 번째 해외 투어 '2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR'에 돌입, 전 세계 8개 도시에서 글로벌 팬들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr