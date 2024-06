/ 사진= 씨제스 스튜디오

가수 거미가 아메바컬쳐와 함께한다.17일 아메바컬쳐는 "거미와 최근 전속계약을 체결했다. 거미의 새로운 도전을 진심으로 환영하며, 다양한 음악 및 공연 활동을 적극적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.거미는 아메바컬쳐의 수장인 다이나믹 듀오와 서로의 콘서트, 프로그램에 게스트로 출연하는 등 남다른 인연을 이어오고 있다. 이에 거미가 아메바컬쳐와 계속해서 어떤 음악적 시너지를 펼칠지 관심이 모아진다.특유의 허스키한 음색과 짙은 호소력으로 큰 사랑을 받고 있는 거미는 2003년 데뷔 이래 20여년 간 국내 대표 R&B 보컬리스트로 자리매김했다. '친구라도 될 걸 그랬어', '기억상실', '어른아이', '미안해요' 등 다수의 히트곡을 보유하고 있으며, 'You Are My Everything', '기억해줘요 내 모든 날과 그때를', '구르미 그린 달빛' 등 각종 OST를 통해 'OST 여신'으로도 활약 중이다.또한, 매년 단독 콘서트 및 전국투어를 진행하며 라이브로 더욱 큰 감동을 전하고 있다. 올해도 소극장 콘서트 'Hidden Track'을 성공적으로 개최했고, 현재 각종 음악 페스티벌을 종횡무진 중이다.아메바컬쳐에 합류하며 또 한번 새로운 도전에 나선 거미가 어떤 웰메이드 음악과 공연으로 감동과 전율을 선사할지 기대가 쏠린다.거미가 합류한 아메바컬쳐에는 다이나믹 듀오(개코, 최자)를 비롯해 쏠(SOLE), 따마(THAMA), 허성현(Huh), 페디(Padi) 등 실력 있는 힙합·R&B 뮤지션들이 소속돼 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr