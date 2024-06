사진 제공 = 하이업엔터테인먼트

사진제공=하이업엔터테인먼트

그룹 스테이씨(STAYC)가 다채로운 장르의 음악으로 돌아온다.스테이씨(수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)는 지난 16일 공식 SNS를 통해 오는 7월 1일 발매를 앞둔 첫 번째 정규앨범 'Metamorphic'(메타모르픽)의 트랙리스트를 공개했다.핑크와 그레이의 조화가 인상적인 트랙리스트 이미지에 따르면 스테이씨의 첫 정규 1집 타이틀곡은 'Cheeky Icy Thang'(치키 아이씨 땡)이다.'Cheeky Icy Thang'은 얼음처럼 쿨하지만, 핫하고 발칙하기도 한 스테이씨의 다채로운 매력을 담은 곡이다. 하이업엔터테인먼트 대표 프로듀서 블랙아이드필승(B.E.P)이 작사·작곡에 참여해 스테이씨의 음악적 색깔을 한층 확장했다.이외에도 'Twenty'(트웬티), '1 Thing'(1 띵), 'Give It 2 Me'(기브 잇 2 미), 'Let Me Know'(렛 미 노우), 'Nada'(나다), 'Beauty Bomb'(뷰티 밤), 'Gummy Bear'(거미 베어), 'Flexing On My Ex'(플렉싱 온 마이 엑스), 'Trouble Maker'(트러블 메이커)가 수록된다.여기에 시은과 세은, 재이의 유닛곡 'Find'(파인드), 수민과 윤의 유닛곡 'Fakin''(페이킨'), 아이사의 솔로곡 'Roses'(로지스), 멤버 전원이 작사에 참여한 팬송 'Stay WITH me'(스테이 위드 미)까지 총 14개의 곡이 스테이씨의 데뷔 첫 정규앨범을 빼곡하게 채운다. 작사 참여 및 유닛·솔로곡까지 전 멤버의 적극적인 앨범 참여가 스테이씨의 음악적 성장과 변화를 또 한번 기대하게 한다.'Metamorphic'은 스테이씨가 데뷔 후 약 3년 반 만에 처음 선보이는 정규앨범이다. 스테이씨는 '변화'를 뜻하는 앨범명에 걸맞게 음악과 비주얼, 퍼포먼스 등 모든 측면에서 감각적인 탈바꿈을 보여줄 예정이다.한편 스테이씨는 오는 7월 1일 정규 1집 'Metamorphic'을 발매하고, 틴프레시를 잇는 새로운 장르를 들려준다. 이어 오는 7월 26일부터 28일까지 미국 LA에서 진행되는 'KCON LA 2024'에 출연해 전세계 K-POP 팬들을 만난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr