/ 사진= 유얼라이브

영국 록을 대표하는 밴드 나씽 벗 띠브스(Nothing But Thieves)가 지난해 11월 내한 공연 이후 약 1년 만에 다시 한국을 찾는다.주식회사 바른손이 주최하고 주식회사 위얼라이브가 주관하는 나씽 벗 띠브스의 내한 공연은 오는 8월 21일 오후 8시 KBS 아레나에서 펼쳐진다.2012년 영국 에식스 지방에서 결성된 나씽 벗 띠브스는 프론트맨 코너 메이슨(Conor Mason), 기타의 조 랭그리지-브라운(Joe Langridge-Brown), 기타와 키보드의 도미닉 크레이크(Dominic Craik), 베이시스트 필립 블레이크(Philip Blake) 그리고 드러머 제임스 프라이스(James Price)로 구성된 5인조 록밴드로, 에너지 넘치는 록 사운드와 감성적인 멜로디를 결합한 2015년 셀프 타이틀 데뷔 앨범 [Nothing But Thieves]를 영국 오피셜 앨범 차트 7위에 안착시키며 단숨에 영국 록의 차세대 주자로 부상했다.이어 ‘Amsterdam’, ‘Soda’ 등의 히트곡이 수록된 2집 [Broken Machine]을 영국 오피셜 앨범 차트 2위에, 후속작 [Moral Panic]을 3위에 올려놓으며 기세를 유지한 나씽 벗 띠브스는 지난해 발매된 4집 [Dead Club City]로 영국 오피셜 앨범 차트 정상을 차지하는 등 여전히 날카로운 감각을 자랑하며 영국 록씬을 대표하는 밴드로서의 입지를 확고히 하고 있다.나씽 벗 띠브스의 내한 공연 티켓 예매는 지난 6월 10일 낮 12시부터 11일 낮 12시까지 유얼라이브(ualive) 앱에서 선예매가, 현재 예스24티켓에서 일반 예매가 진행 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr