뉴진스, 유튜브 쇼츠와 글로벌 캠페인…'How Sweet' 챌린지 예고

뉴진스(NewJeans)가 유튜브 쇼츠와 글로벌 캠페인을 전개한다.뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)는 22일 0시 공식 유튜브 채널에 ‘The How Sweet Challenge coming soon on Youtube Shorts!’ 티저를 공개했다.티저에는 버니즈(Bunnies.팬덤명)의 상징인 토끼 캐릭터가 서울, 뉴욕, 런던, 도쿄 등 세계 주요 도시의 랜드마크를 방문하는 모습이 담겼다. 아울러 ‘Youtube Shorts’, ‘How Sweet’ 등의 키워드가 등장, 신곡 발매 기념 챌린지 프로모션을 예고했다.뉴진스 새 더블 싱글 ‘How Sweet’는 24일 오후 1시 발매된다. 이 싱글에는 동명의 타이틀곡과 수록곡 ‘Bubble Gum’, 그리고 각 곡의 연주곡(Instrumental) 등 총 4곡이 실린다.‘How Sweet’는 마이애미 베이스(Miami Bass)를 기반으로 한 통통 튀는 힙합 스타일 곡으로, 뉴진스의 새로운 모습을 기대하게 만든다. ‘Bubble Gum’은 심플한 드럼 패턴에 시원한 사운드가 더해져 뉴진스 특유의 청량한 매력을 배가했다.뉴진스는 두 곡의 뮤직비디오를 모두 제작해 보는 즐거움을 더했다. 지난달 27일 선공개된 ‘Bubbel Gum’ 뮤직비디오는 뉴진스만의 무해한 자연스러움을 고스란히 담아내 일찌감치 뜨거운 인기를 얻고 있다.‘How Sweet’ 뮤직비디오는 음원 발매 후 3시간 뒤인 24일 오후 4시에 공개된다. 곧이어 뉴진스는 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연해 신곡 퍼포먼스를 최초로 선보인다. 여기에 25일 0시 ‘How Sweet’ 퍼포먼스 비디오까지 다양한 콘텐츠를 쏟아내며 글로벌 음악 팬들에게 즐거움을 가득 안길 계획이다.소속사 어도어(ADOR)는 “음원을 먼저 충분히 감상한 후 뮤직비디오 감상하는 것을 추천드린다”라며 “뮤직비디오 감상 후 곧바로 이어지는 첫 음악방송까지, 새로운 음악과 퍼포먼스를 함께 즐겨주시기 바란다"라고 당부했다.한편 뉴진스는 지난 21일 서울 경복궁 흥례문 광장에서 열린 ‘코리아 온 스테이지’에 한복을 입고 출연, ‘Ditto’, ‘ETA’, ‘Super Shy’ 등 히트곡 퍼레이드로 시선을 끌었다. 특히 K-팝 걸그룹 최초로 경복궁 근정전에서 선보인 ‘Cool With You’ 스페셜 무대는 감탄을 자아냈다. 뉴진스는 “24일 신곡 발매 전에 여러분 앞에서 무대할 수 있어서 즐겁고 행복하다. 새로운 앨범도 많은 사랑 부탁드린다”라고 말했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr