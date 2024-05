휘브 이정 / 사진 = 조준원 기자 wizard333@

완전체로 컴백한 그룹 휘브 이정이 건강 상태를 밝혔다.휘브(WHIB·제이더, 하승, 진범, 유건, 이정, 재하, 인홍, 원준)는 14일 서울 강남구 일지아트홀에서 두 번째 싱글 '이터널 유스: 킥 잇(ETERNAL YOUTH : KICK IT)' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.이날 이정은 "다리를 다쳐서 아쉽게 1집 활동을 같이 못 했다. 그만큼 이번 활동이 귀하고 소중하게 다가온다. 무엇보다 킷잇이라는 곡에 애정이 있다. 멤버들과 첫 데뷔라고 생각하고, 첫걸음이라는 마음가짐으로 시작했다"고 말했다.이어 "재활을 꾸준히 다니고 있고, 지금은 충분히 춤출 수 있는 상태로 개선됐다"고 설명했다.제이더는 "1집 활동을 7명으로 시작하며 걱정했다"면서도 "2집에서 이정이 함께하면서 든든하게 연습했다. 이번 활동 재밌게 할 수 있을 것 같다"며 첫 완전체 활동에 대한 기대감을 나타냈다.휘브의 새 앨범은 '영원한 청춘'(ETERNAL YOUTH)을 모티브로 삼았다. 리드미컬한 멜로디로 중독성을 불러일으키는 타이틀곡 'KICK IT'(킥 잇)과 따뜻한 싱잉 랩이 돋보이는 'IN THE MOOD'(인 더 무드), 그리고 'KICK IT' 영어 버전이 수록된다.휘브의 새 앨범 '이터널 유스: 킥 잇'은 14일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr