하승 / 사진 = 조준원 기자 wizard333@

인홍 / 사진 = 조준원 기자 wizard333@

원준 / 사진 = 조준원 기자 wizard333@

진범 / 사진 = 조준원 기자 wizard333@

제이더 / 사진 = 조준원 기자 wizard333@

재하 / 사진 = 조준원 기자 wizard333@

이정 / 사진 = 조준원 기자 wizard333@

그룹 휘브가 두 번째 앨범으로 컴백한 소감을 밝혔다.휘브(WHIB·제이더, 하승, 진범, 유건, 이정, 재하, 인홍, 원준)는 14일 서울 강남구 일지아트홀에서 두 번째 싱글 '이터널 유스: 킥 잇(ETERNAL YOUTH : KICK IT)' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.하승은 "두 번째로 나오는 앨범이라 데뷔때와는 또 다른 마음가짐으로 준비했다. 지난 활동 때보다 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있는 기회가 왔구나 생각하며 설레는 마음으로 준비했다"고 이야기했다.인홍은 "이번 앨범 타이틀곡 '킥 잇'은 경쾌하고 즐거운 에너지가 가득하다. 듣는 분들이 모두 좋은 에너지를 받아 가셨으면 좋겠다"고 전했다.원준도 "멤버들과 행복하고 재밌게 준비했다. 진심으로 행복하고 표현하고자 하는 것이 대중에게 전달되길 바란다"며 설레는 마음을 나타냈다.진범은 "공백기를 뚫고 저희 휘브가 컴백 앨범을 내게 됐다. 6개월이란 시간 동안 갈고닦았고 멘탈도 많이 성장했다. 자신감 넘치게 활동하고 싶다"며 자신감을 내비쳤다.제이더는 "완전체로 처음으로 하는 활동이다. 그만큼 의미가 깊고 설렘이 컸다. 설렘이 큰 만큼 완벽한 모습 보여드릴 수 있도록 많이 노력하겠다"고 말했다.재하는 "이번 활동에는 청량한 모습을 담으려고 노력했으니 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.이정은 "기다려주신 모든 팬들에게 감사하다. 최선을 다했으니 많은 기대 부탁한다"고 말했다. 유건도 "앞으로 정말 열심히 하는 휘브 될 테니 지켜봐 달라"고 포부를 전했다.휘브의 새 앨범은 '영원한 청춘'(ETERNAL YOUTH)을 모티브로 삼았다. 리드미컬한 멜로디로 중독성을 불러일으키는 타이틀곡 'KICK IT'(킥 잇)과 따뜻한 싱잉 랩이 돋보이는 'IN THE MOOD'(인 더 무드), 그리고 'KICK IT' 영어 버전이 수록된다.휘브의 새 앨범 '이터널 유스: 킥 잇'은 14일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr