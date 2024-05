사진 제공 = 웨이크원

가수 김재환이 세련미를 더한 보컬과 음악적 성장을 담아낸 앨범으로 돌아온다.김재환은 8일 미니 7집 'I Adore(아이 어도어)'를 발매한다. 김재환이 타이틀곡 외 수록곡 전곡 작곡 및 작사에 참여하며 진정성을 더했다.'I Adore'는 김재환이 지금까지 자신의 길을 동행해 준 윈드(팬덤명)에게 전하고 싶은 이야기를 곡 전반에 녹인 앨범이다. 팬들을 아끼고 사랑하는 마음을 음악 전반에 담았다.타이틀곡 '나만큼 (Amaid)'은 절제미가 돋보이는 미디엄 템포의 댄스곡으로, 반복되는 어려운 상황 속에서도 나만큼 너를 사랑하는 사람은 없다는 메시지를 담았다. '스모크'를 통해 영한 감각과 대중성을 입증한 다이나믹듀오(Dynamicduo)와 페디(Padi)가 작업에 참여해 힘을 보탰다.이밖에도 남자의 설레는 마음을 달콤하게 풀어낸 '뭘 (What)', 치명적 매력을 노래한 'Truth or dare (트루스 오어 데어)', 센스 있는 가사가 돋보이는 '내버려둬 (Leave me alone)', 힘든 상황 속 내 곁을 지켜준 너를 위해 끝까지 노래하겠다는 다짐을 담은 '널 위한 내 노랜 끝이 나지 않아 (For your soul)', 캐치한 후렴구와 유쾌한 랩 파트가 특징인 'Ponytail (포니테일)' 등 김재환의 매력적인 보컬을 느낄 수 있는 곡들이 함께 수록됐다.앞서 김재환은 팬콘서트에서 타이틀곡 '나만큼'과 'Truth or dare', '널 위한 내 노랜 끝이 나지 않아' 총 세 곡의 신곡 무대를 첫 공개하며 컴백 열기를 더했다.김재환의 미니 7집 'I Adore'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr