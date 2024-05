나우어데이즈, 첫 자체 콘텐츠 공개…(여자)아이들 목놓아 부른 사연

NOWADAYS(나우어데이즈)가 데뷔 첫 자체 콘텐츠를 선보였다.NOWADAYS(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 지난 3일 공식 유튜브에 'Do it NOW-걸어서 예능 속으로' 첫 회 영상을 공개했다. NOWADAYS(나우어데이즈)는 데뷔 한 달 만에 자체 콘텐츠를 제작하며 예능감까지 겸비한 만능 아이돌로 거듭나는 첫발을 내디뎠다.현빈은 본격적인 촬영을 앞두고 "저희끼리 콘텐츠를 한다는 것이 새롭다"며 미소 지었다. 이후 윤은 "저희 멤버들끼리 좋은 추억을 남길 수 있는 것 같아 너무 설렌다"고 소감을 밝혔다. 또한 멤버들은 그동안 해보고 싶었던 콘텐츠를 나열하면서 들뜬 마음을 표현했다.이후 NOWADAYS(나우어데이즈)는 가평으로 떠나는 버스에 탑승한 후 노래 전주 부분 1초를 듣고 어떤 곡인지 맞히는 '전주 게임'을 진행했다. 게임 종목을 듣고 자신감을 내비친 멤버들은 이내 예상보다 쉽지 않은 난이도에 진땀 흘렸다.시윤은 멤버들이 직속 선배 그룹인 (여자)아이들의 '나는 아픈 건 딱 질색이니까'의 전주를 듣고 "(여자)아이들 선배님"이라고 외치는 가운데 정답을 말하며 우승을 차지했다. 그러자 멤버들은 잠시 치열한 경쟁을 내려놓고 '나는 아픈 건 딱 질색이니까'를 함께 부르며 한껏 여행하는 기분을 냈다.'Do it NOW-걸어서 예능 속으로'는 NOWADAYS(나우어데이즈)가 2000년대 초 인기를 끌었던 예능 게임부터 현재, 미래에 이르는 예능 게임에 도전하는 콘텐츠다. 4부작 'Do it NOW-걸어서 예능 속으로'는 매주 금요일 오후 8시 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr