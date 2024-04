/ 사진=빌보드 재팬, 라이브웍스컴퍼니

규빈이 빌보드 재팬에서 호성적을 기록했다.빌보드 재팬이 지난 10일 공식 홈페이지를 통해 공개한 'JAPAN Heatseekers Songs' 차트(집계 기간 : 2024년 4월 1일 ~ 4월 7일)에 따르면 규빈의 정식 데뷔곡 'Really Like You'가 전체 1위를 기록했다.규빈의 'Really Like You'가 차트 1위에 등극한 'JAPAN Heatseekers Songs' 차트는 빌보드 재팬 HOT 100을 구성하는 데이터 중 라디오, 다운로드, 스트리밍, 주간 동영상 조회수를 집계하여 그 중 급상승 중인 아티스트를 추출한 차트다.특히 지난 1월 발매한 데뷔곡 'Really Like You'가 전세계 인스타그램 릴스, 유튜브 쇼츠, 틱톡 등 수많은 동영상의 배경음악으로 사용되며 약 3개월이 지난 시점에서 다양한 차트에서 활발히 역주행하고 있어 더욱 값진 성과다.뿐만 아니라 규빈의 정식 데뷔곡 'Really Like You'는 신인 여자 솔로 가수로서는 이례적으로 데뷔 세 달여 만에 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이 월간 리스너가 100만에 육박하고 있으며, 애플 뮤직, 유튜브 뮤직, 일본 라인 뮤직 등 글로벌 음악 스트리밍 플랫폼에서 유의미한 성과를 내고 있다.한편, 규빈은 대한민국 최고의 밴드인 넬의 보컬 김종완과의 콜라보레이션 음원을 4월 말 발표하며 활동을 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr