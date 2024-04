그룹 키스오브라이프/사진제공= S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 신곡 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다.2일 KISS OF LIFE 공식 채널을 통해 신곡 'Midas Touch'(미다스 터치)의 뮤직비디오 티저가 오픈됐다. 영상 속 KISS OF LIFE 멤버들은 화려한 비주얼과 고혹적인 분위기로 시선을 사로잡는다.쥴리를 시작으로 보다 성숙해진 막내 하늘에 이어 나띠와 벨까지 각자의 매력을 뽐낸 이들은 신곡 후렴구에 맞춰 칼군무 퍼포먼스를 선사했다.KISS OF LIFE의 신곡 'Midas Touch'는 손끝이 닿는 순간 빠져버리는 강렬한 사랑을 표현한 곡이다. 또한 멤버들은 개성 넘치는 보컬과 유려하고 트렌디한 사운드와 당당하고 매혹적인 퍼포먼스로 무대 위 존재감을 보일 예정이다.한편 KISS OF LIFE는 오는 3일 오후 6시 첫 번째 싱글 앨범 'Midas Touch'로 컴백한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr