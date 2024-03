아일릿 위버스앨범/사진제공=하이브

QR 코드를 인식해 온라인으로 음악을 즐기는 위버스앨범이 지속 가능한 소재들로 전면 교체된다.하이브는 산하 레이블 빌리프랩 소속 신인 걸그룹 아일릿(ILLIT)의 데뷔 앨범이자 미니 1집 '슈퍼 리얼 미'(SUPER REAL ME) 위버스앨범에 재활용·생분해 소재를 도입한다고 18일 밝혔다.위버스 앨범은 실물 CD 대신 QR 코드를 통해 동명의 전용 애플리케이션에서 아티스트 앨범의 전곡 음원과 사진 콘텐츠 등을 감상할 수 있는 디지털 앨범이다. 이 앨범을 구매하면, 음원이나 사진 콘텐츠에 바로 접속할 수 있는 QR 코드가 인쇄된 카드와 아티스트 포토 카드 등의 구성품이 종이 앨범 케이스에 담겨 제공된다.이번에 도입된 신형 위버스앨범은 종이 앨범 케이스와 구성품을 모두 지속 가능한 소재로 교체해 재활용률을 높인 것이 특징이다.앨범을 포장하는 비닐은 옥수수 전분에서 추출한 생분해 가능 소재로, 앨범 케이스와 포토 카드는 물에 잘 녹는 수성코팅 재질로, 플라스틱 재질이던 QR 카드는 지류로 각각 변경한다.종이 앨범 케이스와 구성품에 사용되는 지류와 인쇄는 기존과 동일하게 FSC(국제산림관리협의회) 인증을 받은 용지와 콩기름 잉크로 각각 제작된다.하이브는 "위버스앨범은 디지털로 음악을 듣는 트렌드를 반영하고 팬들에게 앨범 선택의 다양성 제공하고자 시작됐다"며 "이번 아일릿 앨범을 시작으로 하이브 레이블즈 아티스트들의 새 앨범에 점진적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.하이브는 2022년 7월 발매한 방탄소년단 제이홉의 솔로 앨범 'Jack In The Box'(잭 인 더 박스)를 시작으로 RM, 지민, 슈가, 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 르세라핌, 뉴진스 등 하이브 레이블즈 아티스트의 앨범에 위버스앨범을 함께 선보이고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr