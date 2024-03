데이식스 성진 "데뷔와 동시에 스타 될 줄 알았어…현재 인기 걱정되기도" [인터뷰③]

JYP엔터테인먼트 소속 밴드 데이식스(DAY6)가 돌아온 가운데, 멤버 성진이 현재 얻고 있는 관심과 사랑에 대해 감사한 마음을 전했다.데이식스는 18일 미니 8집 '포에버(Fourever)'와 타이틀곡 '웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)'를 발매한다. 완전체 활동은 멤버들의 '군백기' 이후 3년 만이다. 데이식스는 앨범 발매 전 서울의 한 카페에서 기자와 만나, 앨범에 대한 이야기를 나눴다.이날 성진은 "사실 데뷔와 동시에 엄청난 관심을 받을 줄 알았는데 그게 아니었다"며 미소를 지었다.이어 "생각을 바꿨고 길게 잡았다. 진짜 길게 잡았다. 한 20년은 생각하고 있었다. 근데 요즘 관심을 많이 받고 있다. 그게 스스로 우려가 되긴 한다"고 이야기했다.마지막으로 "현재 주시는 사랑과 관심에 감사할 따름이다. 우리의 음악, 기억에 남는 음악을 해 나갈 것"이라고 말했다.앨범명 '포에버(Fourever)'는 성진·영케이·원필·도운을 상징하는 숫자 4(Four)와 영원(Forever)을 접목해 지었다. 봄·여름·가을·겨울로 이루어진 '사계절'이 데이식스 멤버들과 결을 같이 하며 네 멤버가 모여 한 해를 완성한다는 뜻을 지닌다. 더불어 데이식스는 타이틀곡 '웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)'를 비롯해 '해피(HAPPY)'·'더 파워 오브 러브(The Power of Love)'·'널 제외한 나의 뇌 (Get The Hell Out)'·'나만 슬픈 엔딩'·'사랑하게 해주라'·'그게 너의 사랑인지 몰랐어'까지 전곡 작사·작곡에 참여했다.타이틀곡 '웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)'는 포스트 브릿팝 사운드에 프로그레시브 하우스 장르 요소가 더해져 한층 웅장한 스케일을 보여주고 벅차오르는 감정을 선물한다. 데이식스는 신곡 활동을 통해 K팝 대표 밴드로서 입지를 공고히 하고 음악 팬들의 플레이리스트를 오래도록 채운다.데이식스는 이날 오후 6시 여덟 번째 미니 앨범 '포에버(Fourever)'와 타이틀곡 '웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)'를 정식 발매한다. 4월 12~14일에는 단독 콘서트를 개최한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr