엔하이픈, 두 번째 월드투어 'FATE' 총 21회 공연 6개월 대장정 마무리

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 6개월간 이어진 두 번째 월드투어의 대장정을 마무리했다.엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 지난 3일(이하 현지시간) 필리핀 뉴 클라크 시티의 뉴 클라크 시티 스타디움에서 열린 공연을 마지막으로 총 13개 도시, 21회 공연의 ‘ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE’’(이하 ‘FATE’)를 성공적으로 마쳤다. 이들은 이번 월드투어 ‘FATE’를 치르며 총 32만 7천여 엔진(ENGENE.팬덤명)을 매료시켰다.특히, 엔하이픈은 ‘FATE’를 통해 이전보다 한층 커진 투어 규모로 공연 강자의 면모를 자랑했다. 이들은 두 번째 월드투어 만에 일본 돔 투어(도쿄돔, 교세라돔 오사카)를 펼쳤고, 로스앤젤레스와 뉴 클라크 시티에서는 스타디움 공연장에 입성하는 등 대형 공연장을 엔진으로 가득 채우는 글로벌 영향력을 과시했다.엔하이픈은 현지 팬들을 위한 맞춤형 무대로 ‘FATE’에 풍성한 볼거리를 더했다. 이들은 일본과 아시아 공연에서 ‘One and Only’ 무대를 피카츄와 함께 꾸며 뜨거운 호응을 얻었다. 또한, 이들은 David Tao의 ‘I Love You’(타이베이), 제이의 기타 연주와 함께한 Justin Bieber의 ‘Love Yourself’(싱가포르), 무라시타 고조(村下孝藏)의 ‘첫사랑(初恋)’ 광둥어 리메이크 버전(마카오), Never The Strangers의 Moving Closer(뉴 클라크 시티) 등 현지 인기곡의 커버 무대를 깜짝 공개해 세심한 ‘팬 사랑’을 드러냈다.엔하이픈은 3일 뉴 클라크 시티 공연에서 압도적 칼군무가 인상적인 ‘Drunk-Dazed’와 ‘Blockbuster (액션 영화처럼)’로 공연의 막을 올렸다. 이후 일곱 멤버는 데뷔 앨범 수록곡인 ‘Let Me In (20CUBE)’을 비롯해 최신곡 ‘Sweet Venom’, 하이브 오리지널 스토리 ‘DARK MOON: 달의 제단’의 OST ‘CRIMINAL LOVE’, ‘One In A Billion’ 등 지난 3년간 발표한 곡들로 무대를 채웠다. 이들은 마지막 앙코르 곡으로 ‘Future Perfect (Pass the MIC)’를 불렀고, 화려한 불꽃놀이로 피날레를 장식했다.엔하이픈은 타갈로그어와 영어로 공연을 진행하며 현지 팬들과 긴밀하게 소통했다. 이에 팬들은 큰 함성으로 화답하고, 멤버들의 에너지 가득한 무대에 한국어 응원법을 외치며 음악으로 하나 된 시간을 가졌다.엔하이픈은 공연을 마무리하면서 “1년 만에 다시 필리핀 공연을 준비하면서 더 성장한 모습을 보여 드리고 싶었다. 앞으로도 계속 노력해서 엔하이픈이라는 이름으로 엔진의 자랑이 되겠다. ‘FATE’를 진행한 6개월 동안 정말 행복했다. 여기뿐 아니라 전 세계에 계신 엔진 분들께 감사의 말씀을 전하고 싶다. 투어를 거듭할수록 엔진에 대한 고마움과 사랑을 더 많이 느끼게 되는데, 오늘 공연이 정말 즐겁고 소중한 추억으로 남으면 좋겠다”라고 소감을 전했다.한편, 엔하이픈은 오는 24~25일 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 앙코르 공연 ‘ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’ IN SEOUL’을 개최, ‘FATE’의 열기를 이어 간다. 이 공연의 입장권은 지난 1일 팬클럽 선예매 오픈 직후 일찌감치 매진됐다. 팬클럽 선예매 오픈 당시 트래픽은 지난 ‘FATE’ 서울 공연 대비 13배 증가했고, 팬클럽 추첨제와 팬클럽 선예매 신청 인원도 지난 ‘FATE’ 서울 공연의 두 배에 가까울 정도로 느는 등 인기 성장세를 입증했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr