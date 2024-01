'장애 비하 논란' 아이유 'Love wins all', 말 못하는 아이유와 눈 먼 뷔의 진짜 의미 [TEN스타필드]

아이유 'Love wins all'이 장애 몰이해 작품?

말 못하는 여자-한쪽 눈 먼 남자=육체작 장애 아닌 정신적 상흔

1차원적인 해석보다 은유 메시지에 집중해야

아이유/사진 = EDAM엔터테인먼트

/사진 = EDAM

창작물의 미덕은 보고 즐기는 것에서 그치지 않고, 해석하고 생각할 거리를 준다는 것에 있다. 이것은 작품의 가치를 가르는 중요한 기준이 된다. 그런 점에서 봤을 때 가수 아이유의 미니 6집 선공개곡 'Love wins all'(러브 윈즈 올)은 창작의 미덕을 두루 갖춘 작품이다.먼저, 'Love wins all'의 음악을 살펴보면 작곡에 서동환, 작사에 아이유가 이름을 올렸다. 서동환은 2021년 12월 발매된 아이유 스페셜 미니 앨범 '조각집'에 편곡 참여한 뮤지션으로 이번 미니 6집 작업에 또 한번 참여했다. 가수 정승환, 샘 김, 권진아, 곽진언 등 아티스트들과 다수 작업한 서동환은 주로 건반을 기반으로 작곡하며, 따뜻한 감성의 멜로디에 일가견이 있는 것으로 정평이 났다.작사는 아이유 본인이 맡았다. 2011년 발매된 정규 2집 'Last Fantasy'(라스트 판타지)에서 처음 작사에 도전한 아이유는 이후 2015년 미니 4집 'CHAT-SHIRE'(챗셔)에서 전곡 프로듀싱에 나섰고, 해당 앨범 9트랙 전곡의 작사를 직접 했다. 이를 기점으로 아이유는 대부분의 신곡을 본인의 언어로 직접 작사하고 있다. 이는 아이유가 퍼포머가 아닌 아티스트로 인정받는 주요한 특징이기도 하다.'Love wins all'은 따뜻하게 흐르는 피아노 멜로디가 마음을 터치하며, 스트링과 밴드 합류로 더욱 풍성해진 사운드가 곡을 관통한다. 굳이 비교하자면 2017년 발표한 정규 4집 '이름에게'나 '이런 엔딩'이 떠오르는 곡으로, 멜로디의 고저가 두드러지며 클라이맥스에서는 웅장한 사운드가 일품이다.아이유가 직접 쓴 가사는 '도망쳐', '나쁜 결말', '길 잃은' 등 어둡고 우울한 전제를 하고 있지만, '함께', '꼭 안아', '입 맞춰', '웃어주렴'이란 메시지를 통해 힘겹고 불안한 상황 속 사랑을 부각시켰다. '세상에게서 도망쳐 Run on / 나와 저 끝까지 가줘 My lover'이란 반복되는 후렴과 '나쁜 결말일까 길 잃은 우리 둘 um'이 '일부러 나란히 길 잃은 우리 두 사람'으로 발전되는 과정은 편견과 혐오의 세상에 사랑으로 맞서는 듯한 느낌을 준다.영화 '콘크리트 유토피아'의 엄태화 감독을 만나 탄생한 'Love wins all' 뮤직비디오는 멜로디, 가사와 어우러져 한편의 영화같은 인상을 준다. 아이유와 그룹 방탄소년단 뷔가 남녀 주인공으로 등장하는데, 정체불명의 큐브를 피해 도망치다 결국 맞서 싸우게 되는 스토리라인을 그렸다. 큐브와 네모, 사랑의 필터를 가진 캠코더, 말하지 못하는 여자와 오른쪽 눈이 멀어버린 남자 등의 설정이 주요 메타포로 다뤄진다. 해당 뮤직비디오는 이를 통한 은유와 상징 등을 담고 있어 다양한 해석을 불러일으키고 있다.다만 일각에서 아이유가 말을 하지 못한다는 설정, 뷔의 오른쪽 눈이 멀이 온전한 시력을 갖추지 못했다는 설정을 근거로 장애에 대한 몰이해를 바탕으로 기획된 작품이라는 비판이 나왔다. 사랑의 필터를 가진 캠코더 안에서 아이유가 노래를 하고, 뷔의 눈이 온전한 것으로 그려지는 것을 두고, 장애가 없는 것이 이상적인 삶이라는 메시지로 해석될 여지가 있다는 이유에서다.그러나 이는 지극히 1차원적인 해석이다. 아이유가 말하지 못하고 뷔의 한 쪽 눈이 먼 것은 단순히 육체적인 장애를 뜻하는 것이 아니라 정신적인 상흔의 은유라고 볼 수 있다. 이같은 설정은 편견과 혐오 탓에 표현하는 법을 잃어버리고 온전히 바라볼 수 없어 세상과 소통하기 어려운 사람들을 뜻하는 것이다. 이들이 사랑의 필터 속에서는 노래를 할 수 있고, 맑은 눈으로 세상을 바라볼 수 있다고 풀이할 수 있다.또, 엔딩과 관련한 해석 역시 분분한데, 편견과 혐오와 싸웠던 두 주인공이 '사랑의 결실'이라고 표현되는 드레스와 턱시도에서 벗어나 또 다른 세계로 떠났다는 점에서 해피엔딩이라 여겨진다. 마지막 하늘에서 떨어지는 드레스와 턱시도는 누군가에게는 차별과 억압이 될 수 있는 고정관념을 내포하고 있다.다만, 'Love wins all'에 대한 또다른 해석이 있을 수 있다는 것을 존중한다. 이같은 생각이 'Love wins all'의 가치이자 메시지기 때문에 그렇다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr