‘아현 합류’ 베이비몬스터, 신곡 베일 벗었다

YG 신인 걸그룹 베이비몬스터의 두 번째 신곡 'Stuck In The Middle' 작사·작곡진 정보가 베일을 벗었다.YG엔터테인먼트는 25일 공식 블로그에 'BABYMONSTER - 'Stuck In The Middle' CREDIT'을 게재했다.오리지널 힙합 무드로 강렬함을 선사했던 데뷔곡 'BATTER UP'과는 사뭇 다른 분위기다. 신비로운 색감의 숲속과 그 위에 펼쳐진 밤하늘의 행성들이 음악팬들의 즐거운 상상력을 불러일으키며 'Stuck In The Middle'에 대한 궁금증을 더욱 키웠다.프로듀서진도 공개됐다. 그간 YG 아티스트들의 수많은 히트곡을 탄생시킨 DEE.P, 'BATTER UP'에 함께한 Jared Lee, 해외 실력파 프로듀서 Dan Whittemore가 의기투합했다. YG 측은 내부 프로듀싱 시스템을 보강하며 높은 완성도에 총력을 기울이고 있는 만큼 눈부신 시너지를 발휘할 것이라고 전했다.베이비몬스터는 오는 2월 1일 0시 신곡 'Stuck In The Middle'을 발표한다. 멤버 아현이 복귀를 확정한 데다 오는 4월 1일 발매하는 첫 번째 미니앨범을 통해 본격 7인조 완전체 활동에 나설 계획이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr